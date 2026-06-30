Ciudad Victoria, Tam.; 30 de junio de 2026. Con motivo del séptimo aniversario de la Guardia Nacional en Tamaulipas, se llevó a cabo un partido de corte amistoso entre Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Liga Premier y el equipo representativo de la Guardia Nacional en la cancha del estadio Marte R Gómez.

Previo al encuentro futbolero se rindieron honores al lábaro patrio con una monumental bandera sobre el terreno de juego, así como al escudo de Tamaulipas, dirigidos por la banda de guerra del Batallón de Infantería y la Banda del Gobierno del Estado, ante la línea de honor conformada por el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Tamaulipas, Jesús Adolfo Amparan Hernández; el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado; y, en representación del general de brigada del Estado Mayor, Manuel Chávez Baños, comandante de la 48 Zona Militar, estuvo presente el coronel de infantería Miguel Ángel Salvado Peralta.

También estuvieron, el general Jorge Cruz, comandante de la Región Aérea la Octava Zona Militar; Hugo Reséndez Silva, secretario del Ayuntamiento de Victoria; en representación del secretario de Seguridad Pública en Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, estuvo presente Eduardo Castillo Andrade; el presidente del Club Correcaminos UAT, Armando Arce Serna; y el titular del INDE Tamaulipas, Manuel Virués Lozano.

Dicho encuentro se llevó a cabo gracias a la invitación de la Guardia Nacional al Club Correcaminos, quien atendió, de manera respetuosa y formal, el compromiso deportivo.

Al término del partido se cumplió el objetivo de estrechar los lazos de amistad entre ambas instituciones, y que la afición que se dio cita pudiera disfrutar de este encuentro.