La Concanaco Servytur reportó un fuerte impacto económico del torneo internacional en sectores como turismo, restaurantes, transporte y entretenimiento.

El organismo empresarial destacó que el beneficio se ha extendido más allá de las ciudades sede y que los negocios con transmisiones autorizadas registran mayor actividad.

El Mundial de Fútbol 2026 comenzó a generar un importante movimiento económico en México, con una derrama estimada en 17 mil 500 millones de pesos durante los primeros 13 días del torneo, informó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

El presidente del organismo empresarial, Octavio de la Torre, explicó que los ingresos se han concentrado principalmente en el sector terciario, donde participan actividades como hospedaje, restaurantes, transporte, comercio y servicios relacionados con el entretenimiento.

La cifra reportada no incluye los ingresos generados por la venta de boletos para los encuentros mundialistas, cuyo monto asciende aproximadamente a 5 mil millones de pesos, de acuerdo con la organización empresarial.

Aunque las ciudades anfitrionas —Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara— concentran una parte importante de la actividad, la Concanaco señaló que el movimiento económico también se ha reflejado en otros puntos del país.

El organismo destacó que el comportamiento de los consumidores se ha orientado principalmente hacia espacios donde se transmiten los partidos y donde se generan experiencias relacionadas con el evento deportivo.

De acuerdo con empresarios del sector, restaurantes, bares y establecimientos con permisos para proyectar los encuentros han registrado aumentos en ventas, especialmente durante los partidos con mayor audiencia.

La afluencia de aficionados no solo se ha limitado al interior de los negocios, sino que también ha generado actividad en zonas cercanas a establecimientos donde se reúnen grupos para seguir los partidos.

La Concanaco señaló que el Mundial está funcionando como un detonador para distintas ramas comerciales, debido al incremento en consumo de alimentos, bebidas, movilidad y actividades recreativas.

El organismo empresarial indicó que la dinámica turística del Mundial ha mostrado una concentración importante alrededor de las ciudades donde se disputan partidos, modificando los patrones tradicionales de viaje durante esta temporada.

Este comportamiento ha generado contrastes entre regiones turísticas, ya que algunos destinos esperaban una mayor llegada de visitantes vinculados al torneo internacional.

Con el avance del campeonato, empresarios esperan que la actividad económica continúe creciendo y que el impacto del evento se extienda hacia más sectores vinculados al comercio, los servicios y el turismo en México.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas