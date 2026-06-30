El estado registró en mayo de 2026 la menor incidencia de este delito desde octubre de 2022 y el nivel más bajo para un mes de mayo desde 2015, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Tamaulipas mantiene una tendencia favorable en materia de seguridad, luego de que durante mayo de 2026 se reportara la cifra más baja de robo de vehículo registrada en los últimos años.

Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que este delito alcanzó su menor nivel desde octubre de 2022 y representó el registro más bajo para un mes de mayo desde 2015.

Las autoridades estatales atribuyeron estos resultados al trabajo coordinado de las instituciones que participan en la Mesa de Paz en Tamaulipas, mediante operativos de prevención, vigilancia, labores de inteligencia y acciones contra grupos delictivos.

La estrategia de seguridad continuará enfocada en fortalecer la protección del patrimonio de las familias tamaulipecas y mantener la reducción de los delitos que afectan directamente a la población.

La Vocería de Seguridad destacó que la disminución del robo de vehículo refleja la continuidad de las acciones implementadas por las corporaciones encargadas de la seguridad pública en la entidad.