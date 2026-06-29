La selección argentina cerró la fase de grupos con tres triunfos tras vencer a Jordania y mantiene su candidatura al título.

Lionel Messi ingresó como suplente y marcó su sexto tanto del torneo con un tiro libre que volvió a desatar la emoción de sus aficionados.

Argentina terminó la primera etapa del Mundial 2026 con una actuación impecable. La campeona vigente derrotó 3-1 a Jordania en el estadio de los Vaqueros de Dallas y confirmó su clasificación a la siguiente ronda con una marca perfecta de tres victorias.

La Albiceleste no necesitó de Lionel Messi desde el inicio para imponer condiciones. El técnico Lionel Scaloni decidió administrar esfuerzos con la mira puesta en la fase eliminatoria, aunque el equipo encontró la forma de controlar el partido y resolverlo con autoridad.

El conjunto sudamericano tomó ventaja al minuto 20 gracias a Giovani Lo Celso, quien aprovechó un tiro libre para sacar un potente disparo que superó la barrera y abrió el marcador.

Más tarde, Argentina amplió la diferencia desde los once pasos. Lautaro Martínez fue el encargado de cobrar el penal y colocó el 2-0 antes del descanso, dejando a Jordania contra las cuerdas.

Sin embargo, el conjunto asiático respondió y encontró un momento de reacción. Mousa Altamari venció al arquero Emiliano “Dibu” Martínez para acercar a su selección y poner emoción al encuentro.

Con el partido encaminado, Lionel Messi ingresó al terreno de juego al minuto 60 y recibió una ovación de los aficionados presentes en Dallas.

El capitán argentino tardó poco en hacerse notar. Al minuto 74 ejecutó un tiro libre con una definición precisa: en lugar de buscar superar la barrera por arriba, colocó el balón por abajo y sorprendió al arquero rival para sellar el 3-1 definitivo.

Con esta anotación, Messi consiguió marcar en los tres partidos de la fase de grupos y llegó a seis goles en el Mundial 2026, sumando otro capítulo destacado a su histórica trayectoria internacional.

Argentina ahora prepara su duelo de eliminación directa ante Cabo Verde, un compromiso que ha generado gran expectativa entre los aficionados debido al presente del equipo y la presencia de su máxima figura.

Mientras tanto, el cierre del Grupo J también dejó movimientos importantes. El empate entre Austria y Argelia permitió que ambos equipos avanzaran, mientras que Irán quedó fuera de la competencia.

La selección argentina llegará a la siguiente ronda con confianza, buen funcionamiento colectivo y un Messi que continúa siendo protagonista en el escenario mundial.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas