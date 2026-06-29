Cuatro jóvenes tamaulipecos representaron a México en el National Junior High Finals Rodeo 2026. Alejandro Anaya avanzó a la gran final, destacando entre los mejores del mundo. Los jóvenes viajaron con el apoyo del Gobierno de Tamaulipas

Oklahoma, Estados Unidos.Junio 29 de 2026– Los jóvenes tamaulipecos Iliana Caballero Medina, Victoria Pineda Madrigal, Alejandro Hinojosa García y Alejandro Anaya Hernández representaron a México en el National Junior High Finals Rodeo 2026, celebrado del 21 al 27 de junio en la Lazy E Arena de Guthrie, Oklahoma, uno de los escenarios más importantes del rodeo juvenil a nivel internacional.

La delegación tamaulipeca logró acudir a esta justa internacional gracias al apoyo del Gobierno de Tamaulipas que dirige Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Bienestar Social y el Instituto del Deporte de Tamaulipas, quienes respaldan el desarrollo de los atletas y su proyección en competencias de alto nivel.

Los cuatro competidores enfrentaron a los mejores exponentes juveniles de distintas partes del mundo, donde mostraron el nivel que ha alcanzado el rodeo mexicano gracias al trabajo de atletas, entrenadores y familias que impulsan esta disciplina.

De acuerdo con los resultados informados por la National Little Britches Rodeo Association, Iliana Caballero Medina tomó parte en las pruebas de Carrera de Barriles y Carrera entre Polos, disciplinas en las que puso de manifiesto su velocidad, habilidad y control sobre el caballo durante cada recorrido.

Victoria Pineda Madrigal participó en Lazo y Listón, prueba en la que destacó por su coordinación y precisión junto con Alejandro Anaya Hernández, quien también tuvo actividad en esta modalidad.

En la rama varonil, Alejandro Hinojosa García representó a México en Lazo en Falso, mientras que Alejandro Anaya Hernández compitió además en Lazo por Parejas y Lazo de Becerro, pruebas en las que avanzó a la gran final, firmando una de las actuaciones más sobresalientes de la delegación nacional.

La participación de los cuatro tamaulipecos refleja el crecimiento que ha tenido el rodeo juvenil tanto en el estado como en el país, con deportistas que cada vez tienen mayor presencia en competencias internacionales de alto nivel.

Más allá de los resultados deportivos, la experiencia obtenida en Oklahoma fortalece la formación de estos jóvenes, quienes regresan con nuevos aprendizajes y el respaldo de haber competido frente a los mejores exponentes juveniles del mundo.