La ciclista mexicana volvió a demostrar su nivel internacional al imponerse en la prueba de Omnium del Summer Slam 2026 en Estados Unidos.

Con una actuación dominante, la campeona mundial sumó su segunda medalla dorada consecutiva dentro del certamen.

La bandera de México volvió a subir a lo más alto del podio gracias a Yareli Acevedo, quien firmó una destacada victoria en la prueba de Omnium del Summer Slam de Ciclismo de Pista 2026, celebrado en el VELO Sports Center de Carson, California.

La representante mexicana logró imponerse en una competencia exigente al acumular 130 puntos, resultado que le permitió quedarse con la medalla de oro y reafirmar el gran momento deportivo que atraviesa dentro de la disciplina.

Acevedo llegó al cierre del certamen estadounidense con la confianza en alto luego de haber conseguido previamente otro triunfo en la prueba de Eliminación Elite, donde también alcanzó el primer lugar junto al mexicano Ricardo Nava.

Con estos resultados, la pedalista nacional mantiene una racha positiva en competencias internacionales y continúa consolidándose como una de las figuras más importantes del ciclismo de pista mexicano.

El desempeño de la atleta refleja el crecimiento que ha tenido México en esta modalidad, donde sus representantes han conseguido resultados relevantes frente a competidoras y competidores de alto nivel mundial.

La jornada deportiva para México también tuvo buenas noticias en el Campeonato Panamericano de Tiro con Arco 2026, realizado en Tlaxcala, donde los atletas nacionales consiguieron nuevas preseas.

Matías Grande y Ángela Ruiz subieron al podio al obtener medallas de bronce en sus respectivas pruebas, contribuyendo a una cosecha destacada para la delegación mexicana.

Con estos resultados, México cerró su participación en el evento continental con seis medallas y aseguró la clasificación de equipo completo rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Los triunfos en ciclismo de pista y tiro con arco reflejan el avance del deporte mexicano en escenarios internacionales y fortalecen las expectativas rumbo a los próximos retos competitivos.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas