CIUDAD VICTORIA, (ASI).— Tomás Gloria Requena es nativo de San Fernando y ayer nos sorprendió con su receta para conseguir la reconstrucción del tejido social. Dijo con aplomo y convicción, que cuando se destierre la violencia en el seno familiar, lo demás será pan comido. Así de fácil.

Tomás es sub-secretario de gobierno y tuvo a su cargo la presentación de la estrategia de Consejos de Paz y Justicia Cívica, hablando en nombre del secretario general de gobierno, un señor al que apodan El Calabazo, oriundo de Río Bravo, de nombre Héctor Joel Villegas González.

Tomás habló frente a presidentes municipales, enlaces técnicos y jurídicos de los Consejos de Paz y Justicia Cívica de once municipios, en la búsqueda de conseguir prevenir la violencia, impulsar la justicia cívica y consolidar comunidades más pacíficas y participativas.

El funcionario descubrió que la familia es la base del tejido social y opinó que para lograr una transformación duradera “es indispensable la participación activa y comprometida de la sociedad”.

Pidió además, que los servidores públicos municipales se conviertan en promotores de la paz más allá de su responsabilidad institucional, impulsando acciones que fortalezcan la convivencia y la participación ciudadana.

Haberlo dicho antes.

Hizo además una contribución gratuita a la causa, al destacar la importancia de consolidar una política pública enfocada en la prevención de la violencia y la cohesión social.

La reunión fue organizada por la dirección General de Asuntos Religiosos y Gobernabilidad Democrática para la Reconstrucción del Tejido Social, a cargo de Arlet Fuentes Gallegos.

Arlet estuvo acompañada por Iván Alejandro Méndez Valdez, director del área de generación de conocimiento orientados a la comunidad, de la Secretaría de Gobernación.

Cambiamos de rumbo para comentar que la Secretaria de Economía Ninfa Cantú Deandar presentó ante el Consejo Estatal de la Agenda 2030 un informe en el que destacó tres avances en materia de bienestar, educación y salud.

La joven funcionaria hizo hincapié en que se trata de tres avances con hondo sentido social para el Estado, por significar menos pobreza, más educación para sustentar la transformación y más salud para las familias.

En números redondos, significa que ahora hay menos pobreza y más bienestar, destacando una reducción del 42.4 en el índice de pobreza, lo que implica mejores condiciones de vida para las familias.

En tanto que en el renglón educativo, se incrementó a un 92.9 por ciento el nivel de escolarización en instrucción primaria, significando una atención brindada a más de 918 mil alumnos.

En lo que respecta al ámbito de la salud, el dato ilustrativo es que la mortalidad materna se redujo de 44 casos en el año 2021, a 13 en 2023, lo que se traduce en más protección y bienestar para las mujeres y familias tamaulipecas.