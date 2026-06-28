La remera mexicana volvió a subir a lo más alto del podio tras ganar la etapa de Lucerna, Suiza, y sumó su segundo título del circuito mundial. Lechuga reafirmó su lugar como una de las máximas exponentes del remo mexicano.

Kenia Lechuga continúa escribiendo historia para el deporte mexicano. La atleta nacional conquistó la medalla de oro en la tercera etapa de la Copa del Mundo de Remo celebrada en Lucerna, Suiza, y consiguió su segundo triunfo del serial internacional.

La mexicana dominó la prueba LW1x, correspondiente al scull individual ligero femenil, donde mostró un gran desempeño y cruzó la meta con un tiempo de 7:35.32 minutos en la Final A.

Lechuga confirmó su gran momento deportivo después de haber ganado también la primera fecha de la Copa del Mundo disputada en Sevilla, España, consolidándose como una de las competidoras más destacadas de la temporada.

En la final de Lucerna, la neerlandesa Femke van de Vliet obtuvo la medalla de plata con registro de 7:41.92 minutos, mientras que la irlandesa Isobel Clements completó el podio con 7:42.55.

La mexicana impuso un ritmo constante durante la competencia y logró mantener la ventaja hasta quedarse con una nueva victoria internacional.

Kenia Lechuga, atleta olímpica en tres ocasiones, se ha convertido en una referencia del remo mexicano. En 2023 hizo historia al convertirse en la primera representante de México en conseguir una medalla en un Campeonato Mundial senior de esta disciplina.

Además, suma importantes resultados internacionales, entre ellos una medalla de bronce en el Mundial de Shanghái 2025 y triunfos dentro del circuito de Copa del Mundo.

Con este nuevo oro, la mexicana mantiene su protagonismo en el remo mundial y demuestra que continúa entre las mejores atletas de su categoría.

El objetivo ahora será mantener este nivel competitivo en las próximas competencias internacionales y seguir ampliando la historia del deporte mexicano.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas