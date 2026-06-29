Jaumave, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal logró la localización de un menor de edad que fue reportado como sustraído en Ciudad Victoria, tras una intervención realizada en la carretera estatal 126, a la altura de la caseta de cobro Rumbo Nuevo, en el municipio de Jaumave.

Se recibió el reporte sobre el presunto extravío de un menor que habría sido trasladado en una camioneta Chevrolet Equinox de color negro.

Los elementos detectaron un vehículo con características similares al reportado, por lo que le marcaron el alto.

La unidad detuvo su marcha de manera voluntaria, permitiendo a los oficiales realizar una inspección preventiva.

En el interior viajaban dos adultos y tres menores de edad, entre ellos el niño que coincidía con las características difundidas en redes sociales.

Tras la verificación, los agentes se entrevistaron con la mujer que se identificó como madre del menor, quien explicó que lo había recogido del domicilio donde se encontraba en Ciudad Victoria, argumentando problemas familiares y temor por la seguridad del niño.

De acuerdo con su versión, el menor se encontraba solo en la vivienda, por lo que decidió trasladarlo hacia el municipio de Jaumave, donde reside.

Asimismo, indicó que existe un proceso legal previo relacionado con la custodia, respaldado con documentación del Sistema DIF estatal.

Los elementos procedieron a acompañar a la familia de manera voluntaria hacia las instancias correspondientes para esclarecer la situación legal del menor.

Posteriormente, se realizó el traslado con apoyo adicional hasta la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, en Ciudad Victoria, quedando ambos bajo resguardo de la autoridad competente para el deslinde de responsabilidades.