La Selección Mexicana ya tiene rival para la fase de eliminación directa del Mundial 2026: Ecuador será el equipo que buscará frenar el paso perfecto del Tri. Ambos combinados se medirán en un duelo con historia y antecedentes favorables para México.

La Selección Mexicana ya conoce su próximo desafío en el Mundial 2026. El Tri se enfrentará a Ecuador en los Dieciseisavos de Final, un duelo que quedó definido después del cierre de la fase de grupos y que pondrá frente a frente a dos equipos con una larga historia de enfrentamientos internacionales.

El partido se disputará el martes 30 de junio en el Estadio Azteca, donde México llegará con el impulso de haber firmado una primera ronda histórica al conseguir nueve puntos en sus tres compromisos.

El equipo dirigido por México cerró la fase inicial con tres victorias consecutivas: derrotó 2-0 a Sudáfrica, superó 1-0 a Corea del Sur y goleó 3-0 a Chequia, resultados que lo colocaron como uno de los equipos más sólidos del torneo.

El rendimiento del conjunto mexicano le permitió avanzar con confianza y mantener la ventaja de disputar la siguiente ronda frente a su afición.

La selección ecuatoriana consiguió su clasificación después de una fase de grupos complicada. Tras un inicio con dudas, logró reaccionar en el momento clave y consiguió un triunfo que cambió su panorama en el torneo.

Los sudamericanos sorprendieron al vencer a Alemania por 2-1 con goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata, resultado que les permitió sumar unidades suficientes para avanzar como uno de los mejores terceros lugares.

México y Ecuador ya tienen antecedentes en torneos oficiales. Su único enfrentamiento en una Copa del Mundo ocurrió en el Mundial de 2002, cuando el equipo mexicano consiguió una victoria de 2-1 con anotaciones de Jared Borgetti y Gerardo Torrado.

En competiciones oficiales, ambas selecciones se han enfrentado en seis ocasiones, con dominio mexicano: cuatro triunfos del Tri, un empate y una derrota.

Dentro de la Copa América también existe una rivalidad marcada, con varios duelos cerrados y solo una victoria ecuatoriana ante México en partidos oficiales.

México buscará confirmar su gran inicio de Mundial y avanzar a la siguiente ronda, mientras Ecuador intentará repetir la sorpresa que le permitió superar la primera fase.

El Estadio Azteca será escenario de un partido donde la historia favorece al Tri, pero con una selección ecuatoriana que llega motivada después de superar una fase de grupos llena de obstáculos.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas