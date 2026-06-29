Elementos de la Guardia Estatal brindaron apoyo inmediato a una automovilista que presentó dificultades respiratorias mientras transitaba por la Carretera Federal Costera del Golfo 180.

La intervención permitió que la mujer recibiera atención médica oportuna con apoyo de cuerpos de emergencia.

Una rápida intervención de elementos de la Guardia Estatal permitió auxiliar a una mujer que sufrió una crisis asmática mientras circulaba por una carretera de Tamaulipas, evitando que su estado de salud se complicara.

El apoyo ocurrió sobre la Carretera Federal Costera del Golfo 180, a la altura del kilómetro 133, en el municipio de Soto la Marina, donde personal policial detectó a la conductora que solicitaba ayuda.

Durante recorridos de vigilancia, elementos de la Estación Segura Soto La Marina ubicaron una camioneta Chevrolet Captiva detenida, donde se encontraba una mujer que manifestó presentar problemas para respirar debido a un episodio de asma.

La conductora explicó que necesitaba utilizar su inhalador, el cual permanecía dentro del vehículo. Los agentes facilitaron el acceso al medicamento, lo que permitió una mejoría inicial en su condición.

Ante la situación, los elementos solicitaron apoyo médico mediante los servicios de emergencia para garantizar una atención adecuada.

Minutos después arribó personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) de Protección Civil de Soto la Marina, quienes brindaron atención prehospitalaria a la mujer.

Los paramédicos le proporcionaron oxígeno y realizaron las acciones necesarias para estabilizarla, confirmando la importancia de la respuesta oportuna ante una emergencia médica en carretera.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas destacó que estas acciones forman parte de las labores permanentes de auxilio y vigilancia que realizan los elementos de la Guardia Estatal para brindar apoyo a la ciudadanía en las vías de comunicación del estado.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas