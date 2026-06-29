¿Quién apadrina a ISRAEL VALLARETA, al ex convicto que fue acusado de secuestro y tortura, luego liberado y ahora anda como estrella de rock, dando entrevistas, la gran mayoría a modo y en las que le incomodan acusa con demandarlos?, es la pregunta que se hacen muchos mexicanos.

Para muestra esta lo sucedido en una entrevista, en vivo, con CIRO GOMEZ LEYVA, donde se vio que VALLARTA, más que ser entrevistado buscaba la ocasión para la confrontación, para el escándalo, llamar la atención de los medios de comunicación como si quisiera desviar la atención de otra situación.

VALLARTA traía su guion muy bien ensayado, cuando ya no pudo sostener la entrevista se puso de pie y se fue, y como si ese momento también ya estuviera muy bien planeado, en ese instante lanzaron billetes, quien sabe si verdaderos o falsos, pero se notó que el show estaba armado tratando de llamar la atención.

¿Qué busca VALLARTA? Él dice que limpiar su imagen, pero, ¿y todas las victimas que le acusaron de secuestro y tortura? Se recuerda que había personas hasta con dedos mutilados.

Quizá busque venganza en contra de quienes difundieron la noticia de su encarcelamiento y les dieron voz a las víctimas, pero, ese es trabajo periodístico, era un hecho que se tenía que dar a conocer, ya si luego VALLARTA de alguna manera fue absuelto, pues esa es otra situación, pero igual la noticia se dio a conocer.

Algo no cuadra, parece hay algo más detrás de todo el show que se trae VALLARTA y su manera de querer llamar la atención a como dé lugar.

No solo es lo sucedido durante la entrevista con CIRO GOMEZ LEYVA y el cómo querer llevar la entrevista, sino el momento en el que se pone de pie para abandonar el set y acto seguido alguien lanza billetes al escritorio del comunicador.

¿Le sobrara el dinero a VALLARTA para hacer ese show? Más que solvente y que busque limpiar su imagen da la impresión que detrás de él hay alguien, un financiador interesado en desviar atención, cobrar también venganza con el comunicador.

De acuerdo con lo dicho por CIRO GOMEZ LEYVA, fue el propio VALLARTA quien días antes había solicitado la entrevista para dar su versión de los hechos, cosa que, realmente durante el dialogo que sostuvieron al aire los dos personajes, no sucedió. El entrevistado se concretaba a tratar de sacar de sus cabales al entrevistador. Luego, como si trajera el guion bien ensayado VALLARTA abandona la entrevista, se notó la intención de generar polémica, ya lo del lanzamiento de los billetes fue el complemento, hacer más ruido mediático.

Dice VALLARTA vera de nuevo a CIRO, pero en los tribunales, porque lo demandará, el comunicador le contesta que él se defenderá con sus argumentos. Veremos que resulta y quienes sacan provecho de todo eso.

Es un hecho que el asunto GOMEZ LEYVA-VALLARTA seguirá generando controversia, pero se insiste, hasta parece que detrás de todo hay otros personajes ¿Quiénes? Quien sabe, pero se ve que están bastante interesados en que se tenga otro ruido mediático ¿Por qué o para qué? tampoco se tiene idea.

Lo único real es que la gente sospecha que todo se trata de un show, que hay otros intereses más que los dichos de ISRAEL VALLARTA y el espectáculo montado con CIRO GOMEZ LEYVA, se cree que detrás de todo hay otros intereses y un financiador. La verdad es que en estos tiempos de crisis política y de comunicación, todo puede suceder.