La selección neerlandesa llegó a la Sultana del Norte para disputar los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026.

Jugadores como Frenkie de Jong, Memphis Depay y Virgil van Dijk fueron recibidos con música norteña y muestras de apoyo previo al partido.

La fiesta mundialista ya se vive en Monterrey y la selección de Países Bajos fue protagonista de una colorida bienvenida a su llegada a la ciudad regiomontana, donde este lunes buscará avanzar a los Octavos de Final del Mundial 2026.

La llamada “Naranja Mecánica” arribó durante la tarde-noche del domingo a la Sultana del Norte para concentrarse de cara al enfrentamiento contra Marruecos, un duelo clave dentro de la fase de eliminación directa.

A su llegada al hotel de concentración, los futbolistas neerlandeses recibieron una recepción con elementos representativos de la cultura mexicana, incluyendo sombreros estilo norteño y música regional, en un ambiente que sorprendió a los integrantes del equipo europeo.

Entre los jugadores que generaron mayor expectativa entre los aficionados estuvieron Frenkie de Jong, Memphis Depay y Virgil van Dijk, figuras de experiencia internacional que encabezan el proyecto del técnico Ronald Koeman.

El mediocampista del conjunto europeo incluso fue captado recibiendo un sombrero durante la llegada, una imagen que rápidamente llamó la atención entre seguidores del Mundial.

El combinado neerlandés llega al compromiso frente a Marruecos con la intención de imponer su jerarquía y mantenerse como uno de los candidatos a avanzar en la competencia.

El partido se disputará en territorio regiomontano, donde la afición espera un duelo atractivo entre dos selecciones con estilos distintos y objetivos similares: continuar en la carrera por el título mundial.

Marruecos, por su parte, representa un reto importante luego de sus buenas actuaciones recientes en torneos internacionales, por lo que Países Bajos deberá mostrar solidez para conseguir su boleto a la siguiente ronda.

Con el ambiente mundialista creciendo en Monterrey, la ciudad se prepara para recibir un encuentro que promete intensidad, talento y una gran presencia de aficionados.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas