*Exige CANACO a la CFE reforzar red eléctrica tras pérdidas millonarias que golpean la economía de hospitales y comercios.

Por Julio Manuel Loya Guzmán.

Cd. Victoria, Tamaulipas.— Los apagones y las constantes variaciones de voltaje de la CFE en Reynosa ya generan un fuerte impacto económico: el sector comercio y servicios pierde 5.38 millones de pesos por cada hora de parálisis total, de acuerdo con una simulación realizada por la CANACO SERVYTUR.

El presidente del organismo empresarial, Gildardo López Hinojosa, advirtió que las fallas en el suministro eléctrico afectan al comercio formal, la industria, los servicios y a miles de familias. Por ello, exigió fortalecer de manera urgente la infraestructura eléctrica de la ciudad.

El estudio de vulnerabilidad energética elaborado por la cámara estima pérdidas por 4.19 millones de pesos en ventas directas, 910 mil pesos por mermas y afectaciones a la cadena de frío, además de 280 mil pesos por salarios pagados durante periodos de inactividad, para un impacto económico total proyectado de 5.38 millones de pesos.

Según el análisis, las interrupciones del servicio provocan la suspensión de actividades productivas, afectan especialmente a los comercios con productos perecederos y generan costos laborales que los empleadores deben absorber aun cuando los establecimientos permanecen sin operaciones.

El líder empresarial alertó que, durante las últimas semanas, los apagones y cortes han ocasionado daños en equipos eléctricos, interrupciones en la prestación de servicios e incluso estragos en hospitales.

Asimismo, han afectado los sistemas de bombeo de agua potable, derivando en baja presión y desabasto en diversos sectores de la ciudad.

López Hinojosa sostuvo que la electricidad dejó de ser únicamente un servicio público para convertirse en un factor estratégico para la competitividad, la atracción de inversiones y la generación de empleos en la frontera.

Por lo anterior, hizo un llamado urgente a la CFE para acelerar los proyectos de fortalecimiento de la infraestructura eléctrica, ya que Reynosa entra en la temporada de mayor demanda por las altas temperaturas, lo que podría agravar las fallas.

LLAMADO A LA ACCIÓN

Aunque reconoció el trabajo de las cuadrillas para atender contingencias, el presidente de la CANACO consideró indispensable complementar estas acciones con:

*Inversiones en nuevas subestaciones.

*Ampliación de la capacidad de distribución.

*Modernización de la red y mantenimiento preventivo.

Finalmente, López Hinojosa reiteró su disposición para participar en mesas de trabajo con la CFE y los distintos niveles de gobierno, buscando diseñar soluciones de largo plazo que garanticen un suministro eléctrico confiable para toda la población