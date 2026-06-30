📍 Ciudad Victoria, Tamaulipas. Un aparatoso incidente vial se registró la tarde de este lunes en el kilómetro 13 de la carretera Rumbo Nuevo, donde un tráiler doble remolque de la empresa ALCA perdió una de sus cajas al realizar una maniobra para evitar un choque de frente.

De acuerdo con la versión del operador, la pesada unidad viajaba de San Luis Potosí con destino a Monterrey cuando, a la altura del kilómetro 13-B, un tráiler que circulaba en sentido contrario intentó rebasar en una curva, invadiendo su carril.

Ante el riesgo de un impacto frontal, el conductor maniobró bruscamente hacia un costado. Durante la maniobra, uno de los remolques golpeó el talud, se desprendió del tractocamión y terminó sobre el carril contrario.

🚔 Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales.

El propio operador realizó un retorno metros adelante y permaneció en el lugar para alertar a otros automovilistas y apoyar en las labores de vialidad mientras arribaban las autoridades, con el fin de prevenir un nuevo accidente.

Elementos de seguridad y auxilio acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y coordinar el retiro del remolque, mientras la circulación se vio afectada de manera parcial.

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