La campeona del mundo se medirá ante la gran revelación africana del torneo en una eliminatoria inédita. Argentina buscará avanzar a octavos, mientras Cabo Verde intentará continuar haciendo historia en su primera Copa del Mundo.

Argentina y Cabo Verde protagonizarán uno de los enfrentamientos más llamativos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un partido que pondrá frente a frente a una potencia histórica del futbol y a una selección que se convirtió en una de las sorpresas del campeonato.

El encuentro está programado para el viernes 3 de julio en el Estadio Miami, Estados Unidos, donde la selección argentina intentará imponer su experiencia en fases decisivas ante un rival que llega con confianza tras superar una complicada fase de grupos.

La selección africana disputa su primera Copa del Mundo y logró meterse en la fase de eliminación directa con actuaciones que sorprendieron al mundo.

El conjunto caboverdiano mostró orden defensivo y capacidad para competir ante selecciones de mayor trayectoria, consiguiendo resultados importantes que le permitieron avanzar sin conocer la derrota en la primera ronda.

Su desempeño convirtió a Cabo Verde en una de las historias más destacadas del torneo, luego de ser considerada antes del inicio del Mundial como una de las selecciones con menos posibilidades de avanzar.

La selección argentina buscará hacer valer su jerarquía internacional y su experiencia reciente en grandes torneos para superar la ronda de 16avos de final.

El equipo sudamericano llega con la presión de mantenerse como protagonista del Mundial y evitar cualquier sorpresa frente a un rival que ya demostró que puede competir contra equipos de mayor nivel.

Será el primer enfrentamiento entre Argentina y Cabo Verde en una Copa del Mundo, lo que añade un atractivo especial al partido.

El partido entre Argentina y Cabo Verde se jugará:

Fecha: Viernes 3 de julio de 2026

Hora en México (CDMX): 16:00 horas

Hora en Argentina: 19:00 horas

Hora del Este de Estados Unidos: 18:00 horas

Dónde ver en México: TUDN, ViX Premium y Canal 5.

Argentina llega con el peso de su tradición futbolística y su condición de candidata, mientras Cabo Verde representa una de las historias inesperadas del Mundial 2026.

El ganador del encuentro avanzará a los octavos de final y mantendrá vivo el sueño de conquistar el torneo más importante del futbol internacional.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas