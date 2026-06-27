El gigante automotriz alemán evalúa una de las mayores reestructuraciones de su historia ante la presión por la competencia internacional, la caída de ventas y el aumento de costos. El plan contempla cierres de fábricas y una reducción masiva de personal.

Volkswagen se encuentra ante una posible transformación sin precedentes luego de analizar un plan de ajuste que podría incluir el cierre de cuatro plantas en Alemania y la eliminación de hasta 100 mil puestos de trabajo, una medida que marcaría uno de los mayores recortes laborales en la industria automotriz.

De acuerdo con información de personas cercanas al proceso, los planes ya fueron presentados ante integrantes del consejo de supervisión de la compañía y serán discutidos en una próxima reunión donde se definirá el futuro de la estrategia empresarial.

Entre las instalaciones consideradas dentro del posible cierre se encuentran fábricas ubicadas en Hannover, Zwickau y Emden, además de una planta perteneciente a Audi en Neckarsulm.

La reducción de operaciones pondría en riesgo más de 45 mil empleos, que se sumarían a los recortes previamente contemplados por la empresa como parte de su programa de ajuste.

El fabricante alemán enfrenta un escenario complicado debido al crecimiento de marcas asiáticas, especialmente fabricantes chinos de vehículos eléctricos, además de los cambios en el mercado europeo y las nuevas condiciones comerciales en Estados Unidos.

La empresa ha señalado que sus actuales costos de producción y estructura operativa representan un desafío para mantener la competitividad en un mercado que atraviesa una rápida transformación hacia la movilidad eléctrica.

El posible recorte masivo generaría una fuerte reacción de sindicatos y representantes laborales, quienes históricamente han tenido una participación importante en las decisiones internas de Volkswagen.

El estado de Baja Sajonia, uno de los principales accionistas del grupo, también tendría un papel relevante en las negociaciones debido al impacto económico y social que tendrían los cierres.

El plan de reestructuración también contempla una posible reducción en inversiones para los próximos años, mientras la dirección busca modificar la organización del grupo para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado.

Analistas señalan que Volkswagen no solo enfrenta un problema de costos, sino también el reto de recuperar ventas mediante modelos más atractivos para los consumidores.

Las acciones de la compañía reaccionaron negativamente ante los reportes sobre la reestructuración, reflejando la incertidumbre de los inversionistas sobre la capacidad del fabricante para superar esta etapa de presión económica.

La decisión final será clave para definir el rumbo de Volkswagen y podría convertirse en uno de los episodios más importantes de cambio dentro de la industria automotriz mundial.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas