La refinería Olmeca de Pemex reportó en mayo su nivel más bajo de procesamiento en nueve meses, mientras el sistema nacional de refinación también mostró una disminución. La instalación en Tabasco acumuló varios meses con tendencia descendente en su actividad.

La refinería Olmeca de Dos Bocas enfrenta una nueva reducción en su ritmo operativo. Durante mayo de 2026, el complejo ubicado en Paraíso, Tabasco, procesó 144 mil 446 barriles diarios de crudo, uno de sus registros más bajos desde que inició operaciones.

Los datos reportados reflejan una caída mensual de alrededor de 2%, equivalente a poco más de 3 mil barriles diarios menos frente al periodo anterior, manteniendo una tendencia descendente que se ha prolongado durante los primeros meses del año.

Con el volumen alcanzado en mayo, la refinería operó aproximadamente al 42.5% de la capacidad para la que fue diseñada, estimada en 340 mil barriles diarios.

El complejo había alcanzado su mejor desempeño en diciembre pasado, cuando llegó a utilizar cerca del 77% de su capacidad instalada; sin embargo, desde entonces comenzó una reducción progresiva en su procesamiento.

A nivel nacional, las siete refinerías que integran el Sistema Nacional de Refinación de Petróleos Mexicanos también registraron una disminución. En conjunto procesaron 941 mil 150 barriles diarios durante mayo, una baja mensual cercana al 12%.

La reducción operativa ocurre mientras Pemex mantiene el objetivo de fortalecer la capacidad de refinación nacional y disminuir la dependencia de combustibles importados.

Durante mayo, la empresa utilizó alrededor del 47.5% de la capacidad instalada total de refinación del país, de acuerdo con los registros del sector.

La refinería Olmeca también ha estado bajo atención debido a incidentes registrados durante el año. Recientemente, una falla en el sistema de cogeneración eléctrica provocó una interrupción de actividades, aunque Pemex informó que no hubo personas lesionadas ni daños mayores.

Meses antes se reportaron eventos relacionados con incendios dentro de las instalaciones, situaciones que generaron cuestionamientos de especialistas sobre los retos técnicos y de seguridad que enfrenta una infraestructura de esta magnitud.

La refinería Dos Bocas, considerada uno de los proyectos energéticos más importantes del país, continúa en proceso de consolidación operativa mientras busca alcanzar mayores niveles de producción y estabilidad.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas