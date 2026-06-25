La planta de Audi en San José Chiapa y el sindicato de trabajadores cerraron la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo con mejoras salariales y en prestaciones.

El convenio fue aprobado por la mayoría de empleados que participaron en la consulta interna.

La empresa Audi y el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi (Sitaudi) alcanzaron un acuerdo para actualizar las condiciones laborales de la planta ubicada en Puebla, luego de una consulta entre los empleados que definió la aprobación de una propuesta de incremento global del 19.5%.

El proceso de votación permitió a los trabajadores decidir sobre la propuesta presentada durante la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), en una negociación que se desarrolló previo al vencimiento del emplazamiento a huelga.

De acuerdo con la representación sindical, la mayoría de los participantes respaldó el convenio, con lo que concluyó el proceso de negociación entre la compañía alemana y sus colaboradores.

El acuerdo contempla un aumento de 4.6% directo al salario, además de un incremento de 14.9% en prestaciones, como parte de los beneficios alcanzados para la plantilla laboral.

Entre los puntos incluidos destacan mejoras en apoyos económicos, ajustes en vales de despensa, beneficios relacionados con útiles escolares y un bono único para los trabajadores.

También se estableció el reconocimiento del Viernes Santo como día de descanso obligatorio dentro de las condiciones laborales pactadas.

La negociación se llevó a cabo mientras la empresa y el sindicato buscaban un punto de equilibrio entre las demandas de los trabajadores y las condiciones planteadas por la automotriz.

La propuesta inicial del sindicato contemplaba un aumento distinto en la distribución entre salario y prestaciones, pero tras las mesas de diálogo ambas partes lograron una nueva propuesta que fue sometida a votación.

Autoridades estatales destacaron que el acuerdo representa un elemento positivo para la estabilidad de la industria automotriz en Puebla, entidad considerada uno de los principales polos de producción y proveeduría del sector en México.

La planta Audi en San José Chiapa continúa siendo uno de los centros industriales más relevantes de la región, con impacto en empleos directos e indirectos.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas