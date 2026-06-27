La selección africana cerró la fase de grupos con una contundente victoria que le permite pelear por un boleto a los Dieciseisavos de Final como uno de los mejores terceros lugares. Irak quedó eliminado tras una participación sin triunfos.

Senegal volvió a mostrar su poder ofensivo en el Mundial 2026 y se mantiene con posibilidades de avanzar a la siguiente ronda luego de imponerse con autoridad por 5-0 ante Irak, en un partido que dominó de principio a fin.

El conjunto africano salió decidido a buscar el resultado desde los primeros minutos y apenas al minuto 4 encontró la ventaja con la anotación de Habib Diarra, un golpe que condicionó el desarrollo del encuentro.

La situación se complicó aún más para Irak después de quedarse con un jugador menos tras la expulsión de Rebin Sulaka, dejando al equipo asiático con pocas opciones para reaccionar ante la presión senegalesa.

Con superioridad numérica y mayor intensidad ofensiva, Senegal aprovechó los espacios y controló el partido ante un rival que ya había sufrido derrotas en sus compromisos anteriores del torneo.

La goleada se completó en la parte complementaria con una ofensiva africana que encontró múltiples espacios en la defensa rival.

Ismaïla Sarr amplió la ventaja al minuto 56, mientras que Pape Gueye apareció como protagonista con un doblete que llegó en los minutos 59 y 71. Finalmente, Iliman Ndiaye cerró la cuenta al 82 para sellar una noche perfecta para Senegal.

Con este triunfo, la selección senegalesa terminó la fase de grupos con tres puntos y una diferencia de goles favorable, un registro que podría permitirle avanzar como uno de los mejores terceros lugares del Mundial 2026.

Ahora deberá esperar la conclusión de los demás grupos para conocer si su rendimiento alcanza para mantenerse con vida en la competencia.

Para Irak, la derrota significó el cierre de su participación mundialista, luego de una campaña complicada en la que no logró sumar puntos ni competir por la clasificación.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas