El Laboratorio Arte Alameda abrirá un espacio dedicado a la imaginación y la calma con una sesión de cuentos, poemas y textos compartidos. La actividad forma parte de la instalación “Fábulas para dormir”, del artista Josué Mejía.

Las palabras, los recuerdos y la imaginación se unirán en una experiencia pensada para el descanso y la reflexión con la actividad “Cuentos para dormir”, que llegará al Laboratorio Arte Alameda como una invitación a escuchar, imaginar y conectar a través de la literatura.

La sesión se realizará el próximo sábado 27 de junio, de 17:00 a 19:00 horas, en la Capilla de Dolores del recinto cultural, con entrada libre para el público interesado en participar en esta propuesta artística.

La actividad estará encabezada por Alejandra Bolaños y Catalina Pérez, quienes compartirán cuentos, poemas, canciones y distintos materiales literarios dentro de una dinámica de lectura colectiva.

El encuentro busca transformar el espacio en un lugar de pausa y sensibilidad, donde las historias se mezclen con la imaginación de quienes asistan y con las experiencias personales que surgen durante la escucha.

“Cuentos para dormir” forma parte del programa relacionado con la instalación “Fábulas para dormir”, creada por el artista Josué Mejía.

La obra recupera elementos de los antiguos Libros de Lectura para uso de las Escuelas Nocturnas de Trabajadores, materiales que circularon durante las décadas de 1930 y 1940 como herramientas de alfabetización y formación social.

Los grabados utilizados en la pieza fueron realizados por integrantes de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios y actualmente dialogan con la historia del Laboratorio Arte Alameda y con el mural “Los informantes de Sahagún”, de Federico Cantú.

La propuesta también busca recordar el origen del propio recinto, cuyo espacio fue proyectado inicialmente como biblioteca, creando un vínculo entre lectura, patrimonio y nuevas formas de acercarse al arte contemporáneo.

Alejandra Bolaños cuenta con una trayectoria enfocada en proyectos artísticos, educativos y comunitarios, mientras que Catalina Pérez combina su experiencia en bibliotecología, historia del arte y curaduría en iniciativas relacionadas con archivos y espacios de conocimiento.

Ambas participantes han desarrollado proyectos vinculados con la memoria, los acervos culturales y la relación entre las comunidades y las expresiones artísticas.

El Laboratorio Arte Alameda destacó que esta actividad busca ofrecer una experiencia diferente dentro de sus instalaciones, donde la lectura se convierte en un punto de encuentro para la imaginación y la convivencia.

El recinto se encuentra ubicado en Calle Dr. Mora 7, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas