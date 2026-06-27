Una aeronave impactó contra el emblemático edificio China Zun, también conocido como CITIC Tower, en una de las zonas más importantes de la capital china. Autoridades aún no informan oficialmente las causas del accidente ni reportan víctimas.

Un momento de tensión se vivió este viernes en Pekín luego de que una avioneta se estrellara contra el China Zun, el rascacielos más alto de la capital china, provocando daños visibles en la fachada del inmueble y un amplio despliegue de cuerpos de emergencia en la zona.

El incidente ocurrió en el área de Guomao, dentro del distrito de Chaoyang, considerado uno de los principales centros financieros de la ciudad y donde se concentran importantes edificios corporativos.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran una abertura en los cristales del edificio, así como restos que presuntamente corresponden a la aeronave en calles cercanas al lugar del impacto.

Testigos señalaron que tras el accidente se registró la presencia de patrullas, ambulancias y cierres viales mientras equipos de seguridad atendían la emergencia y realizaban revisiones en el área.

Hasta el momento, las autoridades chinas no han emitido un informe oficial con detalles sobre lo ocurrido, por lo que se desconoce si hubo personas lesionadas o fallecidas.

Tampoco se ha confirmado el tipo de vuelo que realizaba la avioneta ni las circunstancias que llevaron a que terminara impactando contra la torre.

Entre las posibles causas se mantienen bajo investigación escenarios relacionados con fallas mecánicas, pérdida de control u otros factores aún no determinados por las autoridades aeronáuticas.

El edificio afectado, conocido oficialmente como CITIC Tower, cuenta con una altura aproximada de 528 metros y es uno de los puntos más reconocibles del paisaje urbano de Pekín.

La torre fue inaugurada en 2018 dentro del distrito financiero y se convirtió en el edificio más alto de la ciudad, destacando por su diseño moderno y su importancia dentro del desarrollo urbano de la capital china.

El accidente generó atención internacional debido a la ubicación del inmueble y a la relevancia del área donde ocurrió, mientras continúan las investigaciones para esclarecer cómo sucedió el impacto.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas