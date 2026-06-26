La cadena mexicana de tiendas de bajo costo ha ganado participación dentro del segmento hard discount y ya representa una parte importante del crecimiento de la categoría. Su estrategia de precios, expansión rápida y adaptación al consumidor impulsan su avance nacional.

Tiendas 3B se ha convertido en uno de los principales protagonistas del mercado de tiendas de descuento en México, al registrar un crecimiento acelerado y ganar terreno frente a otros formatos tradicionales del sector.

De acuerdo con especialistas de la consultora Bain & Company, la cadena pasó de tener una participación menor dentro del segmento hard discount a posicionarse como uno de los motores principales de expansión de esta categoría en los últimos años.

Entre 2019 y 2025, Tiendas 3B incrementó de manera importante su presencia en el mercado de descuento, mientras que otros formatos enfrentaron ajustes en su participación.

El crecimiento de la empresa ha estado impulsado por una combinación de precios competitivos, nuevas aperturas y una estrategia enfocada en acercar productos básicos a zonas donde los consumidores buscan alternativas de ahorro.

Especialistas señalan que sus ingresos han mantenido tasas de crecimiento cercanas al 34% anual compuesto durante los últimos años, convirtiéndola en una de las historias de mayor expansión dentro del comercio minorista mexicano.

Uno de los factores clave del avance de Tiendas 3B es su ritmo de apertura de sucursales. La compañía ha mantenido una estrategia agresiva de crecimiento territorial, con presencia en distintos estados del país.

La cadena pasó de alrededor de 14 mil millones de pesos en ingresos en 2019 a cerca de 78 mil millones en 2025, mientras que su red comercial alcanzó miles de puntos de venta.

Su modelo contempla continuar ampliando su cobertura y llegar a una mayor cantidad de establecimientos en los próximos años, aunque uno de los principales retos será encontrar ubicaciones adecuadas para mantener el formato cercano al consumidor.

El concepto hard discount se caracteriza por operar tiendas pequeñas, con un catálogo reducido de productos y precios bajos gracias a una operación eficiente y una fuerte participación de marcas propias.

Sin embargo, Tiendas 3B ha ajustado este modelo para responder a los hábitos de compra en México. La compañía no solo apuesta por productos económicos, sino que también ha incorporado opciones de marcas reconocidas e incluso artículos de mayor valor para atraer a distintos perfiles de consumidores.

Expertos consideran que esa adaptación ha sido una de las razones de su crecimiento, al combinar la filosofía del descuento con las preferencias del mercado nacional.

El segmento hard discount en México continúa creciendo y cuenta con participantes como Tiendas Neto, Bodega Aurrera Express y Tiendas Bara, en una competencia marcada por la búsqueda de precios accesibles y mayor cercanía con los compradores.

El avance de Tiendas 3B refleja un cambio en los hábitos de consumo, donde cada vez más personas buscan eficiencia, ahorro y variedad sin trasladarse grandes distancias.

Con su expansión, la empresa se perfila como uno de los jugadores que seguirá transformando el comercio minorista en México durante los próximos años.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas