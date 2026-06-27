La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó su agradecimiento al Gobierno de México por la asistencia brindada después de los terremotos registrados en territorio venezolano. La ayuda fue enviada tras una comunicación con la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció públicamente el respaldo del Gobierno de México luego de los sismos que afectaron distintas zonas de su país, destacando la respuesta de solidaridad impulsada por la administración de Claudia Sheinbaum.

A través de un mensaje posterior a la conversación que sostuvo con la mandataria mexicana, Rodríguez reconoció el envío de apoyo humanitario y la disposición de México para colaborar ante la emergencia generada por los movimientos telúricos.

La comunicación entre ambas líderes se dio en el contexto de las afectaciones provocadas por los terremotos registrados recientemente en Venezuela, donde autoridades locales mantienen acciones de atención y evaluación de daños.

El Gobierno mexicano informó su respaldo a la población venezolana mediante el envío de ayuda, como parte de los mecanismos de cooperación internacional ante situaciones de emergencia.

El gesto fue presentado por autoridades venezolanas como una muestra de solidaridad entre países latinoamericanos, especialmente en momentos en los que se requiere asistencia para atender a comunidades afectadas.

Rodríguez destacó la importancia del acompañamiento internacional y agradeció la respuesta mexicana, mientras continúan los trabajos de apoyo y recuperación en las zonas impactadas.

Los equipos de emergencia en Venezuela mantienen recorridos de evaluación para determinar el alcance de los daños ocasionados por los movimientos sísmicos y brindar atención a las personas afectadas.

La ayuda internacional se suma a los esfuerzos internos para atender las necesidades más urgentes de la población afectada.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas