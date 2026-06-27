Detrás de cada llamada hay una historia, familias auxiliadas, viajeros tranquilos y emergencias resueltas con rapidez y calidez

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En lo que va del año, los Ángeles Verdes se han consolidado como los fieles guardianes de las carreteras de Tamaulipas, al brindar atención oportuna y servicios de calidad a miles de viajeros y paseantes con tan solo marcar al 078, señaló Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas.

“Han brindado en lo que va del año 3,836 servicios en las vialidades del estado, atendiendo directamente a 13,747 turistas que han recibido apoyo oportuno y profesional”, indicó el funcionario.

Además, han contestado 768 llamadas de auxilio y han intervenido de manera efectiva en cinco accidentes en las carreteras.

Con estos números, los Ángeles Verdes demuestran una vez más su compromiso fundamental con la seguridad vial, la asistencia al turista y la tranquilidad de quienes viajan por las carreteras tamaulipecas.

Hernández Rodríguez reiteró su llamado a las y los automovilistas, a verificar el estado mecánico de su vehículo antes de salir de casa, evitar distracciones durante el trayecto, respetar la señalética y los límites de velocidad en las carreteras, no manejar bajo los efectos del alcohol y, sobre todo, no conducir si se sienten cansados o fatigados.

En caso de cualquier falla mecánica o para solicitar orientación, recomendó recurrir a los Ángeles Verdes de Turismo, quienes pueden ser contactados marcando al 078 o a través de su aplicación móvil. Todos sus servicios son completamente gratuitos, concluyó el titular de Turismo en la entidad.