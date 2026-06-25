La Comisión Federal de Electricidad obtuvo una línea de financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica para fortalecer su infraestructura energética.

Los recursos serán destinados a proyectos de generación eléctrica y modernización de activos estratégicos.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) consiguió una línea de crédito por hasta 500 millones de dólares autorizada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con el objetivo de respaldar proyectos relacionados con la generación y operación del sistema eléctrico nacional.

De acuerdo con la empresa estatal, los recursos permitirán financiar y refinanciar obras prioritarias, principalmente enfocadas en centrales de ciclo combinado y plantas de combustión interna de alta eficiencia, además de infraestructura vinculada a estos proyectos.

El esquema aprobado contempla condiciones preferenciales y plazos amplios, lo que permitirá a la CFE ajustar sus compromisos financieros con el periodo de vida útil de sus instalaciones productivas.

La compañía señaló que este mecanismo forma parte de una estrategia orientada al manejo responsable de sus obligaciones y al fortalecimiento de su capacidad operativa.

La participación del BCIE como aliado financiero busca contribuir al desarrollo de infraestructura energética y fortalecer la capacidad de respuesta del sector eléctrico mexicano.

La CFE destacó que estos proyectos forman parte de los esfuerzos para garantizar el suministro eléctrico y acompañar las necesidades de crecimiento económico del país.

Al cierre del primer trimestre de 2026, la empresa se mantiene como uno de los principales actores del sector eléctrico nacional, con una participación cercana al 72% de la generación de electricidad y atención a alrededor de 50 millones de usuarios.

El Banco Centroamericano de Integración Económica, creado en 1960, es una institución multilateral enfocada en impulsar proyectos de desarrollo sostenible entre sus países miembros, con México como socio desde 1992.

Con este acuerdo, la CFE busca fortalecer su infraestructura y avanzar en proyectos que permitan mantener la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas