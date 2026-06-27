La nueva propuesta de Semillero de Artes Vivas invita al público a mirar los cerros de Pachuca desde la memoria, el territorio y las huellas del pasado minero. La instalación escénica combina sonido, espacio, performance y archivo para crear una experiencia inmersiva.

Los cerros que rodean Pachuca llegan al escenario como protagonistas de una historia marcada por siglos de transformación, extracción y memoria con la instalación escénica “Cerros Testigos”, una propuesta artística que busca generar una nueva relación entre las personas y el territorio que habitan.

La obra, creada por Semillero de Artes Vivas bajo la dirección artística de Francisco Arrieta, forma parte del programa del Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández y se presenta del 25 de junio al 12 de julio en el Centro Cultural del Bosque.

“Cerros Testigos” plantea una mirada distinta hacia los cuerpos de tierra que forman parte del paisaje de Pachuca, Hidalgo, una región cuya historia está profundamente ligada a la actividad minera.

La instalación explora cómo los procesos de extracción, urbanización y cambios sociales han dejado marcas visibles e invisibles en el territorio, convirtiendo a los cerros en archivos naturales que conservan relatos del pasado.

A través de recursos escénicos, documentales, sonoros y performáticos, la propuesta busca recuperar memorias que permanecen ocultas en el paisaje cotidiano.

Semillero de Artes Vivas desarrolla una metodología que combina investigación, creación artística y trabajo comunitario para reflexionar sobre la relación entre cuerpo, espacio y memoria.

La instalación propone imaginar una nueva narrativa para los cerros, no solo como elementos del paisaje, sino como entidades con historia propia que han acompañado el desarrollo de la ciudad durante generaciones.

El montaje busca crear una experiencia de contemplación y escucha, donde el público pueda acercarse al territorio desde una perspectiva más sensible.

La propuesta cuenta con diseño espacial de Francisco Arrieta y Fermín Martínez, diseño sonoro de Martínez y diseño de iluminación a cargo de ambos creadores.

La producción está encabezada por María Paula Rodríguez, en una pieza que integra distintas disciplinas para construir un universo escénico alrededor de la memoria geológica y cultural de Pachuca.

“Cerros Testigos” tendrá funciones los jueves y viernes a las 20:00 horas, sábados a las 19:00 horas y domingos a las 18:00 horas.

La experiencia tiene una duración aproximada de 70 minutos y está dirigida a personas mayores de 10 años. El costo de entrada es de 150 pesos.

La instalación se presenta en el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández del Centro Cultural del Bosque, como parte de una programación que busca acercar nuevas formas de creación escénica al público.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas