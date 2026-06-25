El grupo automotriz francés anunció un plan de bajas voluntarias para reducir plazas de ingeniería antes de 2027 como parte de una estrategia para mejorar su competitividad.

La compañía asegura que mantendrá nuevas contrataciones enfocadas en áreas tecnológicas clave.

El fabricante francés Renault anunció un programa de reducción de personal que contempla la eliminación de alrededor de 800 puestos de ingenieros en Francia antes de finalizar 2027, en medio de la creciente competencia internacional dentro del sector automotriz.

La medida será aplicada mediante un esquema de bajas voluntarias y forma parte de un proceso de reorganización enfocado en fortalecer la capacidad tecnológica de la compañía y responder al avance de fabricantes chinos en el mercado europeo.

La dirección de Renault señaló que las marcas automotrices provenientes de China han incrementado su presencia en Europa gracias a vehículos con mayor contenido tecnológico y costos competitivos.

Ante este escenario, la empresa busca acelerar su transformación para mantener su posición dentro de una industria marcada por la electrificación, la innovación digital y la reducción de costos de producción.

Aunque el ajuste contempla la salida de cientos de ingenieros, Renault indicó que continuará incorporando nuevos perfiles profesionales. La compañía prevé contratar entre 150 y 200 ingenieros con nuevas capacidades alineadas a sus objetivos tecnológicos.

Actualmente, el grupo cuenta con aproximadamente 11 mil ingenieros a nivel mundial, de los cuales cerca de la mitad trabajan en Francia, dentro de una plantilla global cercana a los 100 mil empleados.

El sector automotriz atraviesa una etapa de cambios acelerados debido al crecimiento de los vehículos eléctricos, la inteligencia aplicada a los automóviles y la llegada de nuevos competidores internacionales.

Renault busca adaptar su estructura para responder a estas tendencias y mantener su competitividad en un mercado donde la innovación tecnológica se ha convertido en uno de los principales factores de competencia.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas