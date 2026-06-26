El fabricante francés Michelin anunció el cierre programado de una de sus fábricas en Estados Unidos para 2028. La decisión contempla un impacto financiero cercano a 250 millones de dólares y afectará a la operación de BFGoodrich en Alabama.

El fabricante francés de neumáticos Michelin anunció el cierre de su planta BFGoodrich ubicada en Tuscaloosa, Alabama, Estados Unidos, una medida que pondrá fin a las operaciones del complejo hacia 2028 y afectará aproximadamente a mil 200 empleados.

La compañía informó que el proceso de cierre representará un costo cercano a 220 millones de euros, equivalentes a unos 250 millones de dólares, monto que será reflejado en sus resultados financieros consolidados de 2026.

La decisión forma parte de los movimientos de reorganización de Michelin dentro de su red global de producción, en un contexto donde la industria automotriz enfrenta cambios relacionados con la demanda, costos operativos y nuevas dinámicas del mercado.

La planta de Tuscaloosa pertenece a la marca BFGoodrich, una de las divisiones históricas del grupo francés, y ha sido una instalación relevante para la fabricación de neumáticos en el mercado estadounidense.

El cierre representa una importante afectación para la fuerza laboral local, ya que alrededor de mil 200 trabajadores dependen actualmente de las actividades del complejo industrial.

Michelin señaló que el proceso se llevará a cabo de manera gradual hasta 2028, aunque no se detallaron en el anuncio inicial las etapas específicas de reducción de operaciones.

El sector de neumáticos atraviesa una etapa de transformación debido a factores como la evolución tecnológica de los vehículos, cambios en los hábitos de movilidad y la presión para mejorar la eficiencia productiva.

La empresa francesa mantiene operaciones en distintos países y continúa ajustando su capacidad industrial para responder a las nuevas condiciones del mercado global.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas