Los recintos culturales administrados por el INAH y el INBAL reportaron un importante repunte en afluencia, con millones de visitantes atraídos por nuevas exposiciones, actividades especiales y mejoras en infraestructura.

La cultura mexicana vive un nuevo impulso entre visitantes nacionales y extranjeros, luego de que los museos y zonas arqueológicas bajo la administración de la Secretaría de Cultura registraran un incremento del 18 por ciento en su afluencia durante los últimos dos años.

La titular de la dependencia, Claudia Curiel de Icaza, informó que los espacios del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) recibieron más de 57 millones de visitantes en este periodo, reflejando un mayor interés por el patrimonio histórico y artístico del país.

De acuerdo con la funcionaria, únicamente entre 2025 y 2026 las visitas a museos y zonas arqueológicas pasaron de 20 a 24 millones de personas, impulsadas por una oferta cultural más amplia y nuevas experiencias para el público.

Como parte de la estrategia de fortalecimiento, se destinaron cerca de 400 millones de pesos para mejorar infraestructura en sitios emblemáticos como Teotihuacan, el Museo Nacional de Antropología y el Palacio de Bellas Artes.

La programación cultural incluyó recorridos especiales, actividades en zonas arqueológicas y exposiciones relacionadas con la historia, el arte y las tradiciones mexicanas.

Entre las propuestas destacadas se encuentran muestras dedicadas al muralismo, arte chicano y exposiciones vinculadas con el futbol, además de recorridos por antiguos espacios de juego de pelota en sitios arqueológicos de distintos estados.

El Museo Nacional de Antropología también presentó proyectos visuales que combinan fotografía, historia y patrimonio prehispánico, acercando nuevos públicos a la riqueza cultural de México.

Dentro de las nuevas acciones de promoción del patrimonio nacional, la Secretaría de Cultura anunció la apertura del Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (MUT), un espacio dedicado a preservar y reconocer las técnicas tradicionales de las comunidades artesanas.

El recinto, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, cuenta con salas dedicadas al arte textil, la historia del inmueble y espacios para capacitación, talleres y actividades relacionadas con la creación artesanal.

La nueva sede busca fortalecer el reconocimiento del trabajo de artesanas y artesanos, así como impulsar la conservación de conocimientos transmitidos entre generaciones.

La Secretaría de Cultura destacó que el impulso al sector artesanal forma parte de una política para proteger los derechos colectivos de las comunidades creadoras y promover mejores oportunidades económicas para quienes mantienen vivas estas expresiones culturales.

Con estas acciones, México continúa ampliando la oferta cultural y fortaleciendo sus espacios históricos como puntos de encuentro para la ciudadanía y visitantes internacionales.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas