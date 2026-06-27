Los Faraones aseguraron su clasificación a los 16vos de final del Mundial 2026 luego de igualar 1-1 frente a Irán en un partido lleno de emociones. La selección iraní estuvo cerca de lograr una remontada histórica, pero el VAR anuló el gol que parecía darle la victoria.

Egipto escribió una nueva página en su historia mundialista al conseguir su boleto a la siguiente ronda del Mundial 2026, después de rescatar un empate frente a Irán en un duelo intenso que tuvo un desenlace cargado de polémica y dramatismo.

El conjunto africano llegó a la última jornada del Grupo G con la obligación de sumar para mantener vivas sus aspiraciones, mientras que Irán buscaba un triunfo que lo colocara en una posición privilegiada dentro de la clasificación.

El partido comenzó con un ritmo vertiginoso. Apenas habían transcurrido cinco minutos cuando Egipto encontró la ventaja gracias a Mahmoud Saber, quien aprovechó un rebote dentro del área tras una intervención del arquero iraní para mandar el balón al fondo de la portería.

La respuesta de Irán fue inmediata. Los asiáticos consiguieron una pena máxima poco después y tuvieron la oportunidad de igualar el marcador desde los once pasos, pero el guardameta egipcio Mostafa Shobeir se convirtió en protagonista al detener el disparo.

Sin embargo, la presión iraní continuó y el empate llegó al minuto 14. Ramin Rezaeian apareció atento dentro del área para aprovechar un rebote y definir con precisión, colocando el 1-1 en el marcador.

Después de los goles, el encuentro se volvió más cerrado, con ambos equipos disputando cada balón en una batalla física donde las defensas comenzaron a imponerse.

Durante la segunda mitad, Egipto tomó mayor iniciativa ofensiva y buscó romper nuevamente la igualdad, mientras Irán optó por esperar y apostar por los contragolpes.

Los minutos finales fueron de máxima tensión. La selección iraní encontró una oportunidad que parecía convertirse en una remontada histórica cuando Kalilzadeh apareció para rematar un balón rechazado por el arquero egipcio y marcar el supuesto gol del triunfo.

La celebración iraní duró poco. El árbitro acudió al VAR para revisar la jugada y determinó que existía posición adelantada, por lo que la anotación fue invalidada.

La decisión cambió completamente el destino del partido: Irán perdió la posibilidad de sumar tres puntos que lo colocaban en zona de clasificación directa, mientras Egipto aseguró un empate que terminó siendo suficiente para avanzar.

Con este resultado, Egipto finalizó la fase de grupos en la segunda posición del Grupo G con cinco puntos y obtuvo su pase a los 16vos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Australia el próximo 3 de julio en Dallas.

Irán cerró la primera ronda con tres unidades y ahora deberá esperar la definición de los mejores terceros lugares para conocer si mantiene posibilidades de continuar en el torneo.

El duelo quedó marcado como uno de los encuentros más intensos de la fase de grupos, con un empate que dejó celebraciones en un lado y una amarga sensación de oportunidad perdida en el otro.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas