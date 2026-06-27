La cadena mexicana de supermercados ajustó su campaña comercial más importante del año para adaptarse al consumo generado por la Copa del Mundo 2026. La estrategia incluye nuevas promociones, productos para reuniones en casa y mayor impulso a sus marcas propias.

Soriana modificó la jugada comercial de Julio Regalado para alinearla con el Mundial 2026, una de las temporadas de mayor consumo en México, donde millones de aficionados seguirán los partidos desde sus hogares y buscarán productos para convivencias familiares y reuniones con amigos.

Por primera vez, la compañía reorganizó el calendario de promociones, la distribución de mercancía y su operación logística para responder a los hábitos de compra que genera un torneo internacional de esta magnitud.

La cadena prevé un incremento en la demanda de productos relacionados con los encuentros deportivos, desde alimentos preparados, botanas y bebidas, hasta artículos para ambientar los hogares durante los partidos.

La estrategia busca aprovechar que gran parte del consumo mundialista se concentra en casa, donde las familias mexicanas acostumbran reunirse para ver los encuentros y compartir alimentos.

Soriana también incorporó productos alusivos al Mundial 2026 dentro de su oferta comercial, además de reforzar categorías consideradas clave durante las semanas de competencia.

La empresa decidió distribuir sus promociones por etapas, acompañando los distintos momentos de consumo que tendrá el campeonato y evitando concentrar todos los descuentos en una sola categoría.

La planeación involucró meses de trabajo entre equipos comerciales, compras y logística para garantizar el abasto en sus tiendas durante una temporada de alta demanda.

Con presencia en diferentes formatos de autoservicio, la compañía busca mantener una propuesta basada en variedad, precios competitivos y disponibilidad de productos.

Uno de los principales cambios de esta edición de Julio Regalado es la integración de las marcas propias como parte central de la campaña.

Soriana busca que estos productos compitan como una alternativa para los consumidores que buscan equilibrar calidad y precio, especialmente en un contexto donde los hogares mantienen mayor atención sobre sus gastos.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas