La árbitra mexicana Katia Itzel García marcó un momento histórico al convertirse en la primera mujer latinoamericana en dirigir un partido de un Mundial masculino. Su uniforme con detalles inspirados en la bandera mexicana destacó en una jornada histórica para el futbol nacional.

Katia Itzel García escribió un nuevo capítulo para el futbol mexicano al convertirse en protagonista del Mundial 2026, luego de ser designada como árbitra central en el encuentro entre Países Bajos y Túnez, convirtiéndose en la primera mujer de Latinoamérica en dirigir un partido de una Copa del Mundo masculina.

La silbante mexicana saltó a la cancha del Arrowhead Stadium, en Kansas City, con un detalle que llamó la atención: su indumentaria incorporó los colores verde, blanco y rojo de la bandera de México, un símbolo que acompañó su histórica participación en el máximo torneo del futbol mundial.

Sus asistentes, la mexicana Sandra Ramírez y el español José Enrique Naranjo, también portaron un uniforme con referencias al país anfitrión, reforzando la presencia mexicana dentro de la organización arbitral del campeonato.

García tuvo una actuación sólida durante el duelo donde Países Bajos derrotó 3-1 a Túnez, partido en el que mantuvo el control del encuentro pese a las condiciones complicadas por la lluvia.

Su desempeño se sumó a una participación histórica del arbitraje femenino en los Mundiales varoniles, siguiendo el camino de la francesa Stéphanie Frappart, quien fue la primera mujer en dirigir un partido de Copa del Mundo masculina en Qatar 2022.

La árbitra originaria de Ciudad de México llegó a esta instancia después de años de preparación y superar distintos retos dentro de una carrera marcada por la exigencia del futbol profesional.

Antes de su aparición en el Mundial 2026, García ya había dirigido partidos internacionales y competiciones relevantes, consolidándose como una de las figuras más importantes del arbitraje mexicano.

Durante su trayectoria también enfrentó momentos difíciles, incluyendo críticas y mensajes intimidatorios en redes sociales tras participar en encuentros de alto nivel, situaciones que no frenaron su crecimiento profesional.

Su designación fue reconocida por autoridades y aficionados mexicanos, quienes destacaron que su presencia representa una apertura histórica para nuevas generaciones de mujeres que buscan participar en escenarios deportivos internacionales.

Katia Itzel García no solo dirigió un partido mundialista; también se convirtió en un referente del avance del arbitraje femenino y en una representante de México ante los ojos del mundo.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas