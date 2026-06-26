El equipo femenil de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas consiguió una contundente victoria de 3-0 ante las Colibríes del DIF durante la jornada 10 del torneo, fortaleciendo su participación en la competencia deportiva entre dependencias estatales.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con una actuación sólida dentro del terreno de juego, el representativo femenil de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) se impuso por marcador de 3 goles a 0 al conjunto Colibríes del DIF, en actividad correspondiente a la Copa Gobernador.

El duelo se llevó a cabo en los campos del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET), donde ambas escuadras protagonizaron un encuentro como parte de este torneo que reúne a equipos conformados por trabajadoras y trabajadores de distintas áreas del Gobierno del Estado.

La escuadra de la SSPT mostró dominio durante el partido y logró reflejar su desempeño en el marcador con tres anotaciones que le permitieron sumar una nueva victoria en la fase competitiva.

Con este resultado, el conjunto femenil de Seguridad Pública continúa avanzando con paso firme dentro de la Copa Gobernador, consolidando una participación destacada en un certamen que impulsa la convivencia, el bienestar y la práctica deportiva entre el personal de las instituciones estatales.