Un carguero con bandera de Singapur habría sido alcanzado por un proyectil en una de las rutas marítimas más importantes del mundo. El incidente ocurre días después de un acuerdo entre Irán y Estados Unidos para reactivar la navegación comercial en la zona.

La tensión volvió a crecer en Medio Oriente luego de que se reportara un ataque contra un buque mercante en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el comercio mundial de energía, pese a los recientes avances diplomáticos entre Irán y Estados Unidos.

De acuerdo con reportes citados por medios internacionales, el carguero con bandera de Singapur fue impactado por un proyectil mientras navegaba cerca de las costas de Omán. El hecho no dejó personas heridas, pero generó nuevas preocupaciones sobre la seguridad marítima en la región.

La Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido informó previamente que una embarcación había sido alcanzada por un objeto no identificado en esa zona, recomendando a otros barcos mantener precauciones durante el tránsito.

Posteriormente, The Wall Street Journal señaló, citando a funcionarios estadounidenses, que el ataque habría sido responsabilidad de Irán y que la acción estaría relacionada con advertencias emitidas previamente por autoridades iraníes sobre las rutas marítimas dentro del estrecho.

Hasta ahora, las autoridades iraníes no han confirmado oficialmente su participación en el incidente.

El estrecho de Ormuz es considerado una de las rutas marítimas más importantes del planeta, debido a que por esa zona circula una parte significativa del petróleo que abastece los mercados internacionales.

Cualquier interrupción en esta vía genera preocupación entre gobiernos y empresas energéticas por posibles impactos en el suministro y en los precios internacionales del crudo.

El incidente ocurre después de que Irán y Estados Unidos alcanzaran un entendimiento para facilitar nuevamente el tránsito comercial por la zona, como parte de negociaciones destinadas a reducir las tensiones y avanzar en temas relacionados con el programa nuclear iraní.

Dentro de ese proceso, se habían anunciado compromisos para garantizar la navegación segura y medidas relacionadas con sanciones económicas.

Sin embargo, el nuevo episodio vuelve a poner presión sobre las conversaciones y aumenta la incertidumbre sobre la estabilidad del acuerdo.

Organismos marítimos y empresas navieras mantienen seguimiento constante de la situación, mientras crece la preocupación por los riesgos para las tripulaciones y embarcaciones que utilizan esta ruta estratégica.

El gobierno estadounidense también ha advertido que cualquier acción que limite el libre tránsito por el estrecho podría afectar las negociaciones en curso.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas