La Selección Mexicana ya aseguró el liderato del Grupo A tras vencer 3-0 a Chequia, pero todavía no conoce a su rival para los dieciseisavos de final. Ecuador y Escocia aparecen como las principales opciones para el duelo del 30 de junio.

Después de una actuación contundente en la fase de grupos del Mundial 2026, México mantiene la incertidumbre sobre su próximo adversario en la ronda de eliminación directa. El triunfo ante Chequia confirmó al conjunto dirigido por Javier Aguirre como líder de su sector, pero la combinación de resultados definirá si el rival será Ecuador, Escocia u otra selección.

El triunfo de México por marcador de 3-0 frente a Chequia permitió al equipo mexicano cerrar la primera etapa del torneo con una posición privilegiada y avanzar a los dieciseisavos de final con la ventaja de esperar la definición de los cruces.

Por ahora, Escocia aparece como una de las posibilidades para enfrentar al Tri, aunque sus opciones disminuyeron tras los resultados recientes de la jornada. Al haber terminado sus partidos de fase de grupos, la selección escocesa depende de una serie de combinaciones para mantenerse entre los mejores terceros lugares clasificados.

Para que Escocia conserve el boleto y sea rival de México, necesita que algunos resultados de otros grupos le favorezcan, entre ellos derrotas o empates de selecciones que compiten por los últimos lugares disponibles en la clasificación de terceros.

Entre los escenarios que podrían dejar fuera a Escocia se encuentra el avance de Ecuador, que ganó su partido ante Alemania por 2-1 y aumentó sus posibilidades de convertirse en el siguiente rival del combinado mexicano.

La selección ecuatoriana se perfila como una de las opciones más probables para medirse ante México en la siguiente ronda. Sin embargo, la definición oficial dependerá del cierre completo de la fase de grupos y del orden final entre los mejores terceros lugares.

Además de Ecuador y Escocia, existen posibilidades matemáticas de que otros equipos como Uruguay, Cabo Verde, España o Arabia Saudita puedan cruzarse con México, aunque con menores probabilidades.

Fecha confirmada del partido:

El duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 para México está programado para el martes 30 de junio a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el estadio sede de la Ciudad de México.

La clasificación del Tri a la siguiente fase representa uno de los objetivos principales del torneo, luego de una fase de grupos en la que el equipo mexicano logró asegurar el primer lugar y ahora espera conocer el camino rumbo a las etapas decisivas del campeonato mundial.

Mientras avanzan las últimas jornadas de grupos, la afición mexicana mantiene la expectativa por conocer al rival definitivo del Tri, en un partido donde comenzará la verdadera lucha por la permanencia en el Mundial 2026.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas