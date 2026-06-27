La muestra “Marysole Wörner Baz. Redenciones marginales” reúne seis décadas de creación de una artista clave del arte mexicano contemporáneo. La exposición destaca su obra pictórica, escultórica y su participación en la defensa de la diversidad sexual.

El Museo de Arte Moderno abrió sus puertas a una exposición que busca colocar nuevamente en el centro del panorama artístico mexicano la trayectoria de Marysole Wörner Baz, creadora que durante seis décadas desarrolló una propuesta marcada por la experimentación, la crítica social y la búsqueda de nuevos significados para aquello que había sido ignorado o relegado.

Bajo el título “Marysole Wörner Baz. Redenciones marginales”, la muestra reúne alrededor de 60 piezas entre pinturas, grabados, esculturas y documentos que recorren distintas etapas de la producción de la artista nacida en 1936 y fallecida en 2014.

La exposición plantea una revisión de la obra de Wörner Baz a partir de su interés por transformar elementos considerados marginales en expresiones con fuerza estética y simbólica.

Sus composiciones reflejan una evolución artística que pasó de atmósferas sombrías y personajes cargados de dramatismo hacia escenarios llenos de color, textura y movimiento, donde la naturaleza, los paisajes y las emociones humanas adquirieron un papel central.

La artista, considerada en sus primeros años como una creadora excepcional de formación principalmente autodidacta, estuvo vinculada con importantes figuras del ámbito cultural y recibió acompañamiento de críticos y artistas que reconocieron tempranamente su talento.

A lo largo de su carrera, Marysole Wörner Baz exploró diversas técnicas y materiales. La escultura fue una de sus principales vías de expresión, con piezas que transitaron desde formas robustas hasta propuestas más depuradas realizadas en materiales como madera, hierro y cartonería.

Su trabajo también estuvo relacionado con el ambiente artístico de la llamada Generación de la Ruptura, movimiento que impulsó nuevas formas de creación alejadas de los modelos tradicionales que dominaban la escena nacional.

Aunque su producción forma parte de importantes colecciones públicas y privadas, la exposición busca recuperar la relevancia de una autora cuya presencia histórica no siempre ha recibido la misma atención que otros nombres de su generación.

Uno de los ejes destacados de la muestra es la faceta social de Marysole Wörner Baz, especialmente su participación en espacios vinculados con la defensa de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+.

La exposición incorpora este aspecto de su vida pública y artística, mostrando cómo su creación también estuvo relacionada con procesos de resistencia, identidad y visibilización durante una época de importantes cambios sociales en México.

La apertura de “Redenciones marginales” coincide con las actividades del mes del Orgullo y busca reconocer no solo la aportación artística de Wörner Baz, sino también su papel como una figura activa dentro de las luchas por la diversidad.

La exposición fue presentada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través del Museo de Arte Moderno, como parte de los esfuerzos para recuperar y difundir el legado de creadoras mexicanas que han ampliado la historia del arte nacional.

“Marysole Wörner Baz. Redenciones marginales” permanecerá abierta al público en el Museo de Arte Moderno, ubicado en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, ofreciendo una oportunidad para redescubrir una obra que combina memoria, crítica, sensibilidad y transformación artística.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas