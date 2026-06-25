El delantero mexicano reveló en redes sociales un incidente ocurrido durante el partido del Mundial 2026 en el Estadio de la Ciudad de México.

El atacante pidió identificar a los presuntos responsables luego de que un familiar resultara afectado por el lanzamiento de un objeto desde la grada.

Un momento de tensión se vivió fuera de la cancha durante el duelo entre México y Chequia en la Copa del Mundo 2026, luego de que Raúl Jiménez denunciara públicamente una presunta agresión contra uno de sus familiares dentro del Estadio de la Ciudad de México.

Aunque el delantero no participó en el encuentro, el jugador del Wolverhampton siguió de cerca lo ocurrido en las tribunas y posteriormente compartió material en sus redes sociales para señalar a quienes, según su versión, habrían provocado la lesión.

El atacante mexicano publicó videos donde aparecen aficionados señalados como los presuntos responsables de lanzar una bebida desde la zona de gradas, acción que habría ocasionado una herida en la cabeza de su familiar.

Jiménez acompañó una de las publicaciones con un mensaje en el que solicitó que los involucrados fueran identificados y se tomaran medidas ante lo ocurrido.

Por su parte, Daniela Basso, esposa del futbolista, también reaccionó al incidente y expresó su molestia, destacando que en el inmueble había familias y niños presentes durante el partido.

Hasta el momento no se ha informado sobre una postura oficial por parte de las autoridades correspondientes ni sobre posibles sanciones contra los aficionados involucrados.

El hecho generó comentarios entre seguidores del futbol mexicano, quienes señalaron la importancia de mantener la seguridad y el respeto dentro de los estadios, especialmente durante eventos internacionales con gran presencia de aficionados.

Raúl Jiménez, uno de los referentes de la Selección Mexicana en los últimos años, continúa siendo una figura destacada del equipo nacional pese a no haber tenido participación en este encuentro.

El caso queda a la espera de una posible investigación que permita esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades por el incidente registrado en las tribunas del estadio.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas