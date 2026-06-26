Francia y Noruega cerraron la fase de grupos del Mundial 2026 con un duelo de alto nivel que definió posiciones rumbo a los Octavos de Final. El equipo noruego sorprendió al dejar fuera del once inicial a Erling Haaland, mientras los franceses apostaron por Kylian Mbappé desde el arranque.

El esperado enfrentamiento entre Francia y Noruega en el Mundial 2026 llegó con una gran noticia previa al silbatazo inicial: Erling Haaland no apareció como titular en la alineación del conjunto nórdico, una decisión que generó sorpresa entre aficionados y especialistas.

El técnico noruego Stale Solbakken había adelantado que realizaría modificaciones para administrar el desgaste físico de sus futbolistas, tomando en cuenta la exigencia del calendario y los largos desplazamientos durante esta edición de la Copa del Mundo.

La ausencia del delantero del Manchester City abrió la puerta a un partido con mayor protagonismo para Francia, que salió con su máxima figura ofensiva: Kylian Mbappé, quien encabezó el ataque del conjunto dirigido por Didier Deschamps.

Ambas selecciones llegaron al encuentro con seis puntos, pero el combinado francés mantenía ventaja por diferencia de goles, por lo que un triunfo o empate le permitiría terminar como líder del Grupo I.

La posición final en la tabla resultaba clave debido al camino que cada selección tendría en la siguiente ronda del torneo, donde los cruces podrían cambiar completamente las aspiraciones de avanzar hacia las etapas decisivas.

Además de Haaland, otros nombres importantes como Martin Ødegaard y Alexander Sørloth comenzaron como suplentes, en una estrategia que busca mantener frescura física para la recta final del campeonato.

El cuadro noruego apostó por una alineación renovada con jugadores jóvenes y alternativas ofensivas para intentar competir ante una de las selecciones favoritas al título mundial.

Alineación de Noruega:

Egil Selvik

Leo Østigård

Fredrik André Bjørkan

Henrik Falchener

Patrick Berg

Fredrik Aursnes

Kristian Thorstvedt

Thelo Aasgaard

Andreas Schjelderup

Oscar Bobb

Jørgen Strand Larsen

Alineación de Francia:

Mike Maignan

Dayot Upamecano

Jules Koundé

Theo Hernández

Maxence Lacroix

Manu Koné

Aurélien Tchouaméni

Ousmane Dembélé

Kylian Mbappé

Michael Olise

Désiré Doué

Con este enfrentamiento, Francia y Noruega definieron no solo el cierre de la primera ronda, sino también el panorama rumbo a los Octavos de Final del Mundial 2026, en una jornada marcada por decisiones tácticas y la inesperada suplencia de una de las grandes estrellas del torneo.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas