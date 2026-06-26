El Centro Nacional de las Artes anunció una amplia programación para julio de 2026 con espectáculos de ópera, ballet, jazz, teatro y actividades académicas. La agenda busca acercar las artes a nuevas generaciones y fortalecer la inclusión cultural.

El Centro Nacional de las Artes (Cenart) se convertirá durante julio de 2026 en un punto de encuentro para la música, la escena y la formación artística con una cartelera que reunirá ópera, danza, jazz, teatro y propuestas educativas dirigidas a públicos de todas las edades.

La programación contempla nuevas ediciones de sus ciclos culturales, entre ellos “La ópera es puro cuento… ¡y el ballet también!” y “Sincopado”, proyectos que durante años han impulsado el acercamiento de niñas, niños y jóvenes a disciplinas artísticas consideradas fundamentales para la formación cultural.

Uno de los ejes principales será el ciclo dedicado a las infancias, con montajes que buscan presentar las artes escénicas de una manera accesible y cercana. La propuesta incluye obras como “Hansel y Gretel. Cuento lírico”, “La Flauta Mágica, según Papageno. Ópera para infancias”, “Monkey” y “El niño que cabalga asteroides”.

Como parte de una estrategia de inclusión, algunas funciones se realizarán bajo el formato de presentaciones relajadas, diseñadas para favorecer la participación de primeras infancias, personas con discapacidad y públicos neurodivergentes, permitiendo una experiencia cultural más abierta y adaptada.

La segunda edición del ciclo “Sincopado” llevará al público una selección de propuestas vinculadas al jazz latinoamericano y mexicano, con la participación de destacados músicos y agrupaciones.

Entre las presentaciones programadas se encuentran el pianista y compositor Alberto Zuckermann, Los Vecinos Latin Jazz Quartet de México, así como las agrupaciones uruguayas Rayuela y Posset, esta última con un concierto especial dedicado a la banda británica Portishead.

El programa musical también incluirá “De la A a la Z. Música de Compositores Contemporáneos”, a cargo del ensamble Duplum, reconocido por explorar nuevas posibilidades sonoras mediante clarinete, percusión y electrónica.

Como parte de las actividades especiales, el Cenart rendirá homenaje a la trayectoria de la artista mexicana María Izquierdo con una exhibición en la Galería Central, donde se reconocerá la importancia de su legado y la participación de las mujeres dentro del ámbito cultural.

La agenda académica también tendrá presencia con encuentros literarios, temporadas de danza profesional y proyectos teatrales. Entre las actividades destacan la participación de estudiantes de la Escuela Nacional de Arte Teatral con la puesta en escena “Ricardo III”, además de la presentación del disco “Mexicanote”, del cantante y compositor Kaiisito.

El Cenart mantiene su apuesta por ampliar el acceso a las expresiones artísticas mediante alianzas institucionales y actividades que combinan entretenimiento, aprendizaje y participación social.

Con esta programación, julio de 2026 se perfila como un mes con una oferta cultural diversa, pensada para acercar el arte a distintos sectores del público y consolidar al recinto como uno de los espacios más importantes para la creación y difusión artística en México.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas