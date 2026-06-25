CIUDAD VICTORIA, (ASI).— Una buena noticia es que el Gobernador Américo Villarreal Anaya dispuso la dispersión de los pagos a becas de personal operativo y administrativo, un beneficio para personas en la función pública, así como a sus hijos que estudien.

Se dividió la entrega del recurso en dos jornadas pero además, se puso un número telefónico a disposición de quienes no puedan acudir en los días establecidos para consultar los detalles respecto a la prórroga. (834 318 8257).

Poor el rumbo de Nuevo Laredo, la señora María Alicia recibió en donación una silla de ruedas que solicitó previamente al gobierno municipal entregando previamente la documentación necesaria parta acceder al beneficio.

“Vine a ver si me daban el apoyo y gracias a Dios sí. Fueron muy atentos conmigo y con todas las personas que estaban ahí solicitando algún apoyo”, comentó.

Doña María recibió además la orientación para continuar con la atención médica relacionada con su estado de salud, lo que consideró una muestra de interés por parte de quienes la atendieron.

También se ofrecieron durante la jornada servicios de salud como detección de glucosa, presión arterial y hemoglobina glucosilada, vacunación, vacunas rápidas de VIH, VDRL y hepatitis, consultas médicas generales, nutricionales, sicológicas y de salud integral de la mujer.

De la misma manera, los asistentes realizaron pagos del impuesto predial y entregar reportes ciudadanos, convenios, expedición de documentos oficiales, inscripción a talleres culturales y deportivos, trámites de tarjeta descuentos “Juntos lo Hacemos Posible”, y recibir asesoría gratuita por parte del Colegio de Notarios de Nuevo Laredo.

Hoy jueves, la presidenta municipal Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal entregará por la mañana obras en las colonias INFONAVIT, Riveras del Bravo y zona centro y al filo del mediodía ofrecerá una conferencia de prensa en la sala de Cabildo del palacio municipal.

En tanto que en Matamoros se celebró la Feria Nacional del Empleo bajo los auspicios del Secretario estatal del Trabajo y Previsión Social Luis Gerardo Illoldi Reyes, un evento que congregó al sector empresarial, organismos sindicales y dependencias oficiales.

Y en Ciudad Victoria, el presidente municipal dio de baja al director de tránsito José Luis Arroyo bajo el elegante cargo de pérdida de confianza.

El jefe de la Comuna de la capital de Tamaulipas no hizo más que atender el clamor popular en contra de ese “servidor público” que se había convertido, él y sus agentes uniformados, en un azote para los conductores de vehículos de fuerza motriz.

Eduardo Gattas se ganó el aplauso popular por poner orden en la dependencia que se había convertido en una pesadilla para los choferes.

En Matamoros, el gobierno municipal en coordinación con Protección Civil y otras dependencias de nivel estatal y federal, se afanan en la reparación de infraestructura e inmuebles en la playa Bagdad.

Inclusive, han visitado establecimientos comerciales para solicitar a los dueños o encargados mantener actualizadas sus instalaciones a efecto de ofrecer seguridad a los visitantes.