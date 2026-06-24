La selección colombiana sufrió ante una República Democrática del Congo que resistió durante gran parte del encuentro, pero logró imponerse por la mínima diferencia. El triunfo le dio el boleto a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Colombia aseguró su presencia en la fase de eliminación directa del Mundial 2026 tras derrotar 1-0 a República Democrática del Congo en un partido marcado por la presión ofensiva sudamericana y la destacada actuación del arquero africano Lionel M’Pasi.

El encuentro, disputado en el Estadio Guadalajara, tuvo a la selección colombiana como protagonista desde los primeros minutos, aunque encontró una fuerte resistencia bajo los tres postes que mantuvo el marcador cerrado durante gran parte del compromiso.

Desde el arranque, Colombia generó varias oportunidades de peligro con llegadas de Daniel Muñoz y James Rodríguez, pero el guardameta congoleño respondió con intervenciones clave para evitar la caída de su portería.

Muñoz incluso había conseguido abrir el marcador temprano, pero la anotación fue invalidada por una posición adelantada que mantuvo el duelo sin goles.

Posteriormente, Luis Díaz también buscó romper el empate, aunque la defensa africana y la actuación de M’Pasi mantuvieron con vida a su equipo.

Para la segunda mitad, Colombia ajustó su planteamiento y encontró mayor profundidad con los cambios realizados por el técnico Néstor Lorenzo.

La recompensa llegó al minuto 76, cuando Daniel Muñoz aprovechó un balón dentro del área y definió con precisión para vencer finalmente al arquero congoleño y desatar la celebración colombiana.

El tanto fue suficiente para que los sudamericanos sumaran tres puntos más y alcanzaran seis unidades dentro del Grupo K.

En los últimos minutos, Congo intentó reaccionar y buscó el empate con mayor intensidad, pero la defensa colombiana respondió ante los ataques finales.

Luis Díaz tuvo dos momentos destacados al marcar dos goles más, aunque ambos fueron anulados por decisiones arbitrales relacionadas con falta y fuera de lugar.

Del otro lado, el portero colombiano Camilo Vargas terminó siendo clave para conservar la ventaja y asegurar la victoria.

Con la clasificación asegurada, Colombia cerrará la fase de grupos ante Portugal en un partido que promete ser uno de los más esperados del sector.

Mientras tanto, República Democrática del Congo buscará mantenerse con posibilidades en el torneo cuando enfrente a Uzbekistán en la última jornada del Grupo K.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas