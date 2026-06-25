Jesús Ricardo “B”, alias “El Cachetes”, y Jorge Luis “C”, conocido como “El Feo” y/o “El Flaco”, permanecerán bajo prisión preventiva tras ser señalados por su probable participación en un caso de desaparición cometida por particulares en Tamaulipas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas obtuvo la vinculación a proceso de dos hombres relacionados con la presunta desaparición de una persona ocurrida en octubre de 2024 en Ciudad Victoria.

De acuerdo con las investigaciones presentadas ante un juez, los hechos se registraron el 5 de octubre de 2024, cuando la víctima habría sido privada de la libertad al interior de su domicilio por sujetos armados.

Posteriormente, la persona afectada habría sido trasladada a distintos puntos con el objetivo de ocultar su ubicación, según los datos expuestos por el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas (FEIDDFP).

Tras analizar los elementos aportados por la Representación Social, un órgano jurisdiccional determinó iniciar el proceso legal contra Jesús Ricardo “B” y Jorge Luis “C” por su probable responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares.

Como medida cautelar, la autoridad judicial impuso prisión preventiva justificada para ambos imputados y estableció un periodo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

La Fiscalía de Tamaulipas señaló que continuará con las acciones de investigación y persecución de los delitos que afectan la libertad e integridad de las personas, con el objetivo de llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.