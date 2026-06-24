El astro portugués volvió a escribir una página histórica del futbol mundial tras marcar un doblete con Portugal ante Uzbekistán. Cristiano Ronaldo alcanzó un récord inédito al anotar en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo.

Cristiano Ronaldo volvió a romper las barreras del futbol internacional. El delantero portugués se convirtió en el primer futbolista en la historia en marcar goles en seis Mundiales, luego de su actuación en el duelo entre Portugal y Uzbekistán dentro de la Copa del Mundo 2026.

El atacante de Portugal abrió el marcador apenas a los primeros minutos del encuentro, desatando la celebración de los aficionados y confirmando un registro que lo coloca nuevamente entre los grandes protagonistas del torneo.

Con sus anotaciones en la justa mundialista de 2026, Ronaldo amplió una trayectoria que comenzó en Alemania 2006 y que incluye participaciones consecutivas en seis ediciones del campeonato más importante del futbol.

El portugués consiguió marcar en:

Alemania 2006.

Sudáfrica 2010.

Brasil 2014.

Rusia 2018.

Catar 2022.

México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Este logro consolida a Cristiano Ronaldo como uno de los jugadores con mayor impacto en la historia de los Mundiales.

El doblete ante Uzbekistán también permitió que el delantero superara a Eusébio como el máximo goleador portugués en Copas del Mundo.

Además, su actuación lo colocó entre los máximos anotadores históricos del torneo, sumando otro capítulo a una carrera llena de récords individuales.

El nuevo registro de Ronaldo llegó poco después de otro momento destacado de Lionel Messi, quien también protagonizó una marca histórica durante el Mundial 2026.

Ambos jugadores mantienen una presencia inédita en la competencia internacional, al disputar seis Copas del Mundo consecutivas desde 2006, una muestra de su longevidad y permanencia en la élite del futbol.

La selección portuguesa tuvo una jornada contundente y terminó imponiéndose ante Uzbekistán con una amplia diferencia en el marcador.

Ronaldo aportó dos goles y volvió a demostrar que, a pesar del paso de los años, continúa siendo una figura determinante en los escenarios más importantes del deporte mundial.

Su nombre queda nuevamente ligado a la historia del Mundial, con un récord que difícilmente será alcanzado en las próximas generaciones.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas