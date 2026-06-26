Visitantes podrán recorrer el Templo de Ehécatl-Quetzalcóatl y una sección del Juego de pelota mexica hasta el 19 de julio de 2026. Los espacios, normalmente destinados a investigación arqueológica, estarán disponibles mediante visitas guiadas especiales.

Una parte de la historia de la antigua Tenochtitlan estará al alcance del público durante unas semanas. De manera excepcional, el Museo del Templo Mayor abrió recorridos especiales por dos espacios arqueológicos que permanecen bajo estudio: el Templo de Ehécatl-Quetzalcóatl y una zona del antiguo Juego de pelota mexica.

La iniciativa forma parte de las actividades culturales vinculadas al Mundial Social y busca acercar a visitantes nacionales y extranjeros al patrimonio prehispánico de México, especialmente a quienes llegan a la Ciudad de México durante esta temporada.

Los recorridos permiten conocer vestigios que forman parte del antiguo recinto sagrado de Tenochtitlan, donde especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) continúan realizando trabajos de investigación y conservación.

Ambos espacios fueron explorados por el Programa de Arqueología Urbana del INAH y su apertura al público se realiza bajo un esquema controlado para proteger los elementos históricos que aún se encuentran en proceso de estudio.

El Templo de Ehécatl-Quetzalcóatl fue localizado durante trabajos arqueológicos en 2010. El sitio conserva restos de estructuras arquitectónicas relacionadas con las etapas constructivas de la antigua ciudad mexica.

Por su parte, el Juego de pelota, conocido en náhuatl como Teotlachco, representa uno de los espacios ceremoniales más importantes de la cultura mexica. Los estudios indican que pudo alcanzar cerca de 50 metros de longitud y contar con una estructura orientada de este a oeste.

Las visitas guiadas estarán disponibles hasta el 19 de julio de 2026, de martes a sábado, con horarios establecidos a las 9:30, 11:00 y 12:00 horas.

El acceso requiere reservación previa y los grupos estarán conformados por un máximo de 15 personas, con el objetivo de garantizar una experiencia adecuada y la conservación de los vestigios.

Los recorridos serán encabezados por personal del área de Comunicación Educativa del Museo del Templo Mayor, quienes ofrecerán información histórica sobre los espacios y su importancia dentro de la vida religiosa y social mexica.

Los especialistas señalan que estas áreas conservan evidencias de distintos periodos constructivos que abarcan aproximadamente entre 1440 y 1521, años fundamentales en el desarrollo de Tenochtitlan antes de la llegada de los españoles.

Aunque actualmente se trata de una apertura temporal, el proyecto busca que en el futuro estos espacios puedan incorporarse de manera permanente a la oferta cultural, una vez concluidos los procesos necesarios de investigación y preservación.

La apertura representa una oportunidad única para que el público conozca de cerca una parte del pasado prehispánico que permanece debajo del Centro Histórico de la capital mexicana y que continúa revelando nuevos datos sobre la grandeza de la civilización mexica.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas