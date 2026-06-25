La Fiscalía General de Justicia del Estado, en coordinación con la Secretaría de Educación, impartió charlas sobre manejo emocional y prevención de adicciones para fortalecer el bienestar de jóvenes de nivel medio superior.

Con el objetivo de promover la prevención del delito y brindar herramientas para el desarrollo integral de las juventudes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas participó en las jornadas “Una amena charla para reflexionar”, realizadas en instituciones educativas de Matamoros.

La actividad se llevó a cabo en el Telebachillerato 002, ubicado en el ejido El Longoreño, donde estudiantes de nivel medio superior recibieron orientación mediante las conferencias “Manejo y Control de las Emociones” y “Prevención de Adicciones”.

Durante las sesiones, personal de la Fiscalía abordó temas relacionados con la identificación y expresión adecuada de las emociones, la toma de decisiones responsables y la prevención de conductas que puedan representar riesgos para su desarrollo personal y social.

A través de dinámicas de reflexión y espacios de diálogo, las y los alumnos analizaron la importancia del autocuidado, la inteligencia emocional, la convivencia sana y el impacto que pueden generar las adicciones en el entorno familiar, escolar y comunitario.

Asimismo, se destacó la relevancia de fortalecer factores de protección que ayuden a las y los adolescentes a construir proyectos de vida saludables y enfrentar de mejor manera los desafíos de su entorno.

Con estas acciones, la Fiscalía de Tamaulipas refrenda su compromiso de acercar programas de orientación preventiva a la comunidad estudiantil y contribuir a la creación de espacios escolares más seguros, informados y empáticos.