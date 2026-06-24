La selección croata consiguió una victoria ajustada ante Panamá en un partido lleno de tensión y oportunidades. Los centroamericanos lucharon hasta el final, pero quedaron fuera del torneo tras sumar dos derrotas en la fase de grupos.

Croacia sobrevivió a un complicado encuentro frente a Panamá y mantuvo vivas sus aspiraciones en el Mundial 2026 luego de imponerse por 1-0 en un duelo donde los europeos tuvieron que resistir el ataque constante del conjunto canalero.

El equipo panameño sorprendió durante varios momentos del partido al generar las jugadas más peligrosas, pero la falta de contundencia frente al arco impidió que pudiera reflejar su esfuerzo en el marcador.

Durante la primera mitad, los dirigidos por Panamá encontraron espacios para inquietar a la defensa croata. La oportunidad más clara llegó con un remate de cabeza de José Luis Rodríguez “El Puma”, que terminó impactando en el travesaño y estuvo cerca de convertirse en el primer gol del encuentro.

Croacia, por su parte, tuvo dificultades para imponer su estilo y encontró pocas opciones claras ante una defensa panameña bien organizada.

El arquero Orlando Mosquera fue importante para mantener el empate al detener varios intentos del conjunto europeo.

En la segunda parte, Croacia mostró una mejor versión ofensiva y comenzó a ganar terreno.

La jugada decisiva llegó al minuto 54, cuando Josip Stanišić recibió un balón tras una combinación ofensiva y envió un pase preciso que terminó siendo aprovechado por Ante Budimir, quien definió para poner el 1-0.

El gol obligó a Panamá a adelantar líneas y buscar el empate con mayor intensidad.

Los panameños no bajaron los brazos y lanzaron constantes ataques en busca de la igualdad, generando peligro con centros y remates dentro del área.

Sin embargo, el portero Dominik Livaković respondió en los momentos clave y evitó que Croacia perdiera la ventaja.

Con el paso de los minutos, los europeos lograron controlar la presión y aseguraron tres puntos importantes.

Destinos diferentes en el Grupo L

Con este resultado, Croacia mantiene posibilidades de avanzar y definirá su futuro en el cierre de la fase de grupos frente a Ghana.

Para Panamá, la derrota significó la eliminación del Mundial 2026 al quedarse sin unidades después de dos partidos disputados. Su último compromiso será ante Inglaterra, donde buscará cerrar su participación con una actuación positiva.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas