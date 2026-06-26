El Gobierno de México desplegó un operativo de ayuda humanitaria hacia Venezuela con participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de la Defensa Nacional. El apoyo incluye personal médico, rescatistas, binomios caninos e insumos para atender necesidades prioritarias.

México activó un operativo de asistencia humanitaria con destino a Venezuela, luego de una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum para enviar apoyo especializado mediante aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana.

El despliegue contempla la participación de 261 elementos, entre personal militar, médicos, especialistas en rescate y binomios caninos, además del traslado de insumos destinados a fortalecer las labores de atención y auxilio.

La misión fue coordinada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), como parte de las acciones de cooperación internacional del Gobierno de México.

Los equipos enviados cuentan con capacidades para brindar apoyo médico, realizar labores de búsqueda y rescate, así como atender situaciones que requieran intervención especializada.

El envío de ayuda forma parte de los mecanismos de colaboración que México mantiene con otros países ante escenarios donde se requiere asistencia humanitaria.

Las autoridades destacaron la importancia de la participación de personal capacitado y recursos especializados para responder de manera organizada a las necesidades de la población.

Con este operativo, México refrenda su política de cooperación y asistencia internacional mediante el envío de recursos humanos y materiales destinados a apoyar acciones de emergencia.

El contingente permanecerá bajo coordinación institucional para cumplir con las tareas asignadas durante su estancia en territorio venezolano.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas