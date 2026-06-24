La Selección Mexicana cerró la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 con una actuación histórica al conseguir tres triunfos en tres partidos. El equipo dirigido por Javier Aguirre venció 3-0 a Chequia y llegará fortalecido a la siguiente ronda.

México escribió una nueva página en su historia mundialista. La Selección Nacional derrotó con autoridad a Chequia por marcador de 3-0 en el Estadio Azteca y consiguió, por primera vez, una fase de grupos perfecta en una Copa del Mundo con tres victorias consecutivas.

El conjunto mexicano no tuvo un inicio sencillo. Durante la primera mitad mostró dificultades para encontrar espacios, perdió precisión en la circulación del balón y permitió que el cuadro europeo generara algunas aproximaciones que pusieron tensión en el encuentro.

Chequia estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo que pasó muy cerca del arco mexicano, mientras el Tricolor respondió con intentos aislados que no lograron romper el orden defensivo del rival.

Sin embargo, el panorama cambió completamente en la segunda parte. México regresó al terreno de juego con mayor intensidad, adelantó líneas y encontró la fórmula para superar a una defensa checa que había resistido durante los primeros 45 minutos.

La apertura del marcador llegó al minuto 55, cuando una gran acción en el mediocampo permitió generar una jugada ofensiva que terminó con Mateo Chávez definiendo con calidad dentro del área para colocar el 1-0.

El gol liberó al equipo mexicano, que comenzó a dominar el ritmo del partido y aprovechó los espacios que dejó el conjunto europeo.

Pocos minutos después llegó el segundo golpe. Julián Quiñones apareció atento dentro del área para aprovechar una jugada ofensiva y mandar el balón al fondo de la red, aumentando la ventaja y desatando la celebración de la afición mexicana.

Con el partido controlado, México manejó los últimos minutos con mayor tranquilidad y en el cierre apareció Álvaro Fidalgo para marcar el tercer tanto tras una acción colectiva que selló una noche inolvidable para el equipo nacional.

Con este resultado, el combinado mexicano aseguró su clasificación a los Dieciseisavos de Final con paso perfecto, un registro que no había conseguido anteriormente en sus participaciones mundialistas.

La victoria también representa un impulso anímico para un equipo que ha mostrado capacidad de reacción y que ahora espera conocer a su próximo rival en la fase de eliminación directa.

México volverá a la cancha el martes 30 de junio en el Estadio Azteca, donde buscará mantener el sueño mundialista frente a un nuevo desafío.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas