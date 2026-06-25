El delantero checo anunció su retiro del futbol internacional luego de la eliminación de su equipo en la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. El atacante cerró su etapa con la camiseta nacional como uno de los goleadores más destacados de la última generación.

La derrota ante México marcó el final de una era para Patrik Schick. El delantero de la República Checa confirmó su retiro de la selección nacional un día después de que su equipo quedara fuera del Mundial 2026 tras una complicada participación en la fase de grupos.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el atacante de 30 años explicó que la decisión fue analizada durante un largo periodo y no respondió únicamente al resultado obtenido en la competencia internacional.

“Me voy orgulloso de todo lo que logré con la camiseta de la selección”, expresó Schick, quien puso punto final a su trayectoria con el combinado checo después de varios años como una de sus principales figuras ofensivas.

Durante su etapa internacional, Schick disputó 56 encuentros y consiguió 26 anotaciones, números que lo colocan entre los delanteros más importantes de la República Checa en los últimos años.

Su momento más recordado llegó en la UEFA Euro 2020, torneo en el que terminó como uno de los máximos goleadores de la competencia con cinco tantos, compartiendo la distinción con Cristiano Ronaldo.

Además, fue reconocido por una de las anotaciones más espectaculares del certamen, gracias a un disparo de larga distancia que quedó entre las imágenes más recordadas del torneo europeo.

La selección checa no logró cumplir con sus objetivos en la Copa Mundial 2026 y terminó ubicada en la última posición del Grupo A con apenas un punto conseguido en tres partidos.

Schick no pudo marcar en la justa mundialista y no tuvo participación como titular en el último compromiso del equipo, aunque ingresó como suplente durante la segunda mitad.

La eliminación ante México por marcador de 3-0 terminó siendo el último capítulo del delantero en torneos internacionales con su país.

Pese al resultado adverso, el atacante aseguró que mantiene confianza en el futuro del futbol checo y consideró que la selección cuenta con talento suficiente para volver a competir al más alto nivel.

Con su despedida, Schick deja una huella importante como referente ofensivo de una generación que buscó devolver protagonismo internacional a la República Checa.

El futbol europeo pierde así a uno de sus delanteros más reconocidos de los últimos años a nivel de selecciones.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas